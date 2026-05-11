La nueva incorporación al equipo de que diseña la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031: Javier Sáenz de Jubera se suma al reto internacional
El expresidente de TotalEnergies en España asume la dirección de Relaciones Institucionales y Patrocinios para atraer apoyo empresarial y de entidades a la candidatura
El presidente de TotalEnergies en España hasta enero, Javier Sáenz de Jubera (Mieres, 1957) es el nuevo miembro del equipo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. Ostentará el cargo de responsable de Relaciones Institucionales y Patrocinios. Su función será concitar el apoyo del mayor número de empresas, instituciones y entidades de diversos sectores en aras de alcanzar el título para la ciudad y para todo el territorio asturiano. Así lo detalló este lunes el Ayuntamiento en la que el grupo del proyecto, liderado por Rodolfo Sánchez, puso en valor su amplia experiencia y dimensión empresarial. "Aportará un hondo conocimiento del tejido económico y productivo asturiano”. En esa misma línea, el Alcalde, Alfredo Canteli, agradece “su profunda implicación con Asturias al decidir sumarse a este proyecto estratégico para nuestra ciudad y nuestra comunidad”.
Javier Sáenz de Jubera es ingeniero de minas, economista y Máster en Dirección de Empresas y dedico 46 años de su vida han estado ligasdas al sector de la energía y la minería. También es el autor de la transformación de Total Energies en una empresa multienergías global integrada. Desde el pasado mes de diciembre asume la presidencia de la Asociación para el Progreso de la Dirección en Asturias(APD), una prestigiosa entidad que aglutina a las principales compañías asentadas en Asturias y a directivos de más de 3.000 empresas en toda España, asociación constituida hace 70 años.
Sáenz de Jubera se entrevistó este lunes con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y con el director del equipo de Oviedo2031, Rodolfo Sánchez, para definir las líneas de trabajo que impulsará para fortalecer la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura.
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