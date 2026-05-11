Oviedo pone en marcha una iniciativa para mejorar la convivencia con las mascotas

El Ayuntamiento de Oviedo y la empresa FCC Medio Ambiente han puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización ciudadana para fomentar la limpieza urbana, el civismo y la convivencia responsable con mascotas. Bajo el lema "Tu perro lo hace, tú la recoges, la ciudad lo agradece", la iniciativa busca concienciar a los propietarios de animales sobre la importancia de recoger los excrementos y limpiar los orines en los espacios públicos, al tiempo que pone en valor el comportamiento ejemplar de la mayoría de vecinos que ya cumplen con la normativa municipal.

La campaña, presentada por el concejal de Servicios Básicos, José Ramón Pando, tendrá un marcado carácter educativo y de concienciación social. "Esta campaña nace con un enfoque positivo y educativo, porque creemos que la mejor manera de mejorar la convivencia es concienciar y facilitar herramientas útiles a los ciudadanos", destacó el edil. Pando subrayó además que "recoger los excrementos y limpiar los orines de las mascotas no es solo una obligación recogida en la normativa municipal, sino también una muestra de respeto hacia todos los vecinos que disfrutan cada día de nuestras calles, parques y espacios públicos".

Como parte de la iniciativa, durante tres jornadas se instalará un stand informativo en la Plaza de la Escandalera, donde los dueños de mascotas podrán recoger gratuitamente botes para la limpieza de orines y packs de bolsas para excrementos. La campaña se celebrará los días 15, 16 y 17 de mayo de 2026 y contará también con personal encargado de ofrecer información práctica sobre las normas de convivencia relacionadas con la presencia de animales de compañía en la vía pública y en las zonas verdes de la ciudad.

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El Consistorio enmarca esta actuación dentro de las medidas impulsadas junto a FCC para responder a una de las principales demandas vecinales vinculadas a la limpieza de calles y parques. "Mantener Oviedo limpio es una responsabilidad compartida. Con pequeños gestos cotidianos conseguimos una ciudad más agradable, más saludable y más respetuosa para todos", afirmó José Ramón Pando. Desde el Ayuntamiento animan a los ciudadanos a participar en esta campaña con la que buscan reforzar una imagen de ciudad más limpia y comprometida con la convivencia vecinal.