Oviedo saca a concurso las obras para renovar el césped de los campos Tensi

Nuevo paso para mejorar la infraestructura de la Ciudad Europea del Deporte 2026. LaJunta de Gobierno dio luz verde este lunes a la licitación de las obras para renovar de manera integral el césped artificial de los campos municipales «Tensi». La actuación contará con un presupuesto total de 748.461,96 euros y permitirá sustituir por completo la superficie actual de juego en los terrenos destinados a Fútbol 11 y Fútbol 8, una demanda trasladada desde hace tiempo por clubes, entrenadores y usuarios habituales de estas instalaciones.

El proyecto, que se desarrollará durante el verano, incluye la renovación de dos campos de Fútbol 11 y otros dos de Fútbol 8. Además del cambio de césped artificial, también se contemplan mejoras técnicas adaptadas a cada recinto, con actuaciones específicas sobre sistemas de riego, drenaje y mantenimiento, buscando alargar la vida útil de las instalaciones y optimizar su conservación.

Desde la Concejalía de Deportes, dirigida por la popular Conchita Méndez, destacan que este plan de renovación del complejo responde a una línea de trabajo sostenida para actualizar progresivamente los equipamientos municipales. El área considera prioritario garantizar unas condiciones adecuadas para la actividad física, especialmente en un municipio donde cientos de familias utilizan cada semana estas dependencias deportivas.

Fuentes municipales subrayan la relevancia de la inversión al señalar que «invertir en deporte es invertir en salud y en oportunidades para nuestros jóvenes». En la misma línea, remarcan que la renovación forma parte del compromiso del gobierno local con el mantenimiento y modernización de las infraestructuras públicas.

La mejora permitirá recuperar los cuatro campos en condiciones óptimas para la práctica del fútbol y asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad exigidos. El Ayuntamiento enmarca esta actuación dentro de una estrategia más amplia de mejora de instalaciones deportivas, orientada tanto al apoyo de los clubes locales como a la creación de espacios de calidad para la ciudadanía.

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Competición internacional

Con esta renovación, el consistorio busca adaptar sus instalaciones para la celebración de competiciones de ámbito nacional e internacional, reforzando el papel del deporte como motor social y de proyección exterior del municipio. Las obras permitirán mantener la actividad deportiva durante el proceso mediante una planificación escalonada, minimizando molestias y garantizando la continuidad de entrenamientos y partidos. sin alterar calendarios previstos.