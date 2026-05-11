Peláez insta al Ayuntamiento de Oviedo a “implicarse” en el futuro del viejo HUCA: “Más allá de quejarse, tiene que sugerir qué necesita la ciudad”

El Gobierno del Principado quiere reactivar de forma inminente los trabajos en el entorno del viejo HUCA y reclama al Ayuntamiento de Oviedo una mayor participación en el diseño del futuro desarrollo urbanístico de la zona. El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ignacio Peláez, respondió este lunes a las críticas lanzadas por el alcalde ovetense, Alfredo Canteli, que había denunciado el supuesto “inmovilismo” regional respecto a los terrenos del antiguo complejo hospitalario.

Peláez defendió que el Principado ya tiene en marcha actuaciones concretas sobre la parcela de su propiedad y anunció que los trabajos de demolición se retomarán “cuanto antes, incluso antes del verano". “La parcela que es propiedad del Principado de Asturias, donde se enmarca el antiguo hospital, vamos a reiniciar los trabajos de derribo cuanto antes. Incluso antes del verano”, señaló el portavoz autonómico, que aseguró que esta intervención permitirá “recuperar la parcela” y limitar el impacto derivado del abandono de algunas instalaciones.

Además, explicó que el Ejecutivo autonómico confía en que la Seguridad Social avance también en la demolición de la antigua residencia sanitaria, incluso antes de que se complete el desarrollo urbanístico de toda la zona. “Estamos a punto de licitar el desarrollo urbanístico”, añadió.

Más allá del calendario de derribos, Peláez quiso poner el foco en el papel que, a su juicio, debe desempeñar el Consistorio ovetense en la transformación del Cristo. “Lo que esperamos del Ayuntamiento es que sea un agente que se implique y exprese qué es lo que quiere que sea El Cristo”, manifestó.

El consejero defendió la apuesta del Principado por consolidar en el entorno un campus vinculado a los equipamientos sanitarios ya existentes, con el desarrollo de espacios en Maternidad, Silicosis y Consultas Externas, y reclamó al equipo de gobierno local una actitud más propositiva.

“El Ayuntamiento, más allá de quejarse, tiene que implicarse y sugerir qué es lo que la ciudad necesita en El Cristo”, sostuvo. En esa línea, pidió dejar atrás la confrontación institucional: “Más que poner palos en las ruedas, hay que colaborar amistosamente”.

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Peláez concluyó señalando que el Consistorio tiene ahora una oportunidad para fijar posición sobre uno de los grandes espacios pendientes de transformación urbana en la capital asturiana. “El Ayuntamiento tiene aquí una oportunidad de definir qué quiere”, zanjó.