El Principado construirá 335 viviendas en Oviedo: el inicio de las obras depende del gobierno de Pedro Sánchez

Convertir La Malatería en una treintena de pisos y se harán otros 300 en Las Campas. El Principado construirá en los próximos meses 330 viviendas públicas en Oviedo. Así lo detalló el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico durante la inauguración, en el hall del palacio de los Condes de Toreno, de la exposición sobre los 25 proyectos que se presentaron al concurso Europan para devolver a la vida el histórico edificio de San Lázaro -data de1929-, que originariamente fue una leprosería. El mal estado de las instalaciones obligó a su cierre hace dieciséis años como una residencia del ERA. "Nuestro objetivo es superar la situación en la que se encuentra porque su estado es una amenaza a nuestro patrimonio", detalló el representante del Ejecutivo regional.

Llevar a cabo todos estos planes depende del Estado. La próxima semana tendrá lugar la conferencia sectorial de vivienda en Madrid para tratar el Plan de Vivienda. Después, la cartera de Isabel Rodríguez mantendrá una reunión con cada una de las Comunidades Autónomas para detallar en qué se gastarán el dinero. En Asturias, se harán 900 pisos y, de ellos, 330 serán en Oviedo. "Es muy diferente la actitud del Ayuntamiento de Oviedo con el de Gijón. El primero colabora activamente en el desarrollo de políticas públicas de vivienda; el segundo hace todo lo contrario", reprochó Zapico.

El gobierno de Alfredo Canteli -el Alcalde estuvo presente en la inauguración de la exposición- ya cerró toda la tramitación administrativa para la cesión de las parcelas de Las Campas donde se levantarán las torres de pisos. También colabora activamente con la rehabilitación de La Malatería. El proyecto ganador recibe el nombr ede "Dame tira" y está diseñado por los arquitectos asturianos Jordi Juanola, María Fernández Herrero, Juan Burgos y Antonio Burgos, cuyo estudio, se encuentra en Siero. En los accesos proponen unos grandes jardines y una zona de descanso.También habrá aparcamiento para 37 bicicletas y en el interior, un espacio comunitario infantil y otro para mayores. Encima estarán.

En la segunda planta estará un espacio comunitario secundario junto con más viviendas y una galería exterior. En lo más alto habrá más hogares junto a la sala de lavandería. "Cada una de las viviendas serán independientes; no buscábamos crera una residencia para gente joven", detalló el jefe de servicio de Edificación de la dirección general de Vivienda, Enrique Escudero.

Noticias relacionadas

El próximo que se dará para su reforma es la licitación del proyecto. Zapico detalló que están a las espera de que el Estado les envíe las actas del concurso Europan para poner en marcha el concurso. Los presupuestos del Principado reservan una partida de 200.000 euros. "Será lo único que se pagará con fondos regionales. Las obras se financiarán con el plan de Vivienda, que está financiado en un 60% por el Gobierno central y el 40% restante gracias al importante esfuerzo de las comunidades autónomas".