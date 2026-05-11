Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

La promoción del 76 del Colegio Hispania de Oviedo, reunida en Gascona

"Algunos llevábamos sin vernos 50 años", indicaron los asistentes a una cita que calificaron de "espectacular"

Participantes en el encuentro de exalumnos del Colegio Hispania.

Participantes en el encuentro de exalumnos del Colegio Hispania.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La calle Gascona, en concreto la sidrería La Pomarada, fue el lugar elegido por la promoción de 1976 del Colegio Hispania para celebrar un emotivo encuentro coincidiendo con las bodas de oro de dicho hito. Unos 25 excompañeros de pupitre llegados de distintos puntos de Asturias y otras regiones como el País Vasco acudieron a la convocatoria promovida por Armando Arias. «Fue espectacular porque algunos no nos habíamos visto desde que salimos del colegio», coincidieron en señalar varios asistentes. En la imagen, los participantes en el encuentro posando delante del emblemático tonel del Bulevar de la Sidra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
  2. Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
  3. Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
  4. Oviedo ya tiene fecha para estrenar el nuevo mapa de TUA: nuevos trazados, frecuencias y paradas
  5. Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
  6. Atención conductores: este viernes habrá cortes de tráfico en diferentes partes de Oviedo durante toda la mañana
  7. La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
  8. La nueva archiconocida churrería que se instalará en el centro de Oviedo y que busca trabajadores: 'Tan buenos como siempre, pero más elegantes que nunca

La promoción del 76 del Colegio Hispania de Oviedo, reunida en Gascona

La promoción del 76 del Colegio Hispania de Oviedo, reunida en Gascona

Sonia Cano, ovetense de 37 años: "Solo para ver un piso ya te piden que les envíes el DNI y lo que ganas por WhatsApp"

Sonia Cano, ovetense de 37 años: "Solo para ver un piso ya te piden que les envíes el DNI y lo que ganas por WhatsApp"

Oviedo pone en marcha una iniciativa para mejorar la convivencia con las mascotas

Oviedo pone en marcha una iniciativa para mejorar la convivencia con las mascotas

El Principado construirá 335 viviendas en Oviedo: el inicio de las obras depende del gobierno de Pedro Sánchez

El Principado construirá 335 viviendas en Oviedo: el inicio de las obras depende del gobierno de Pedro Sánchez

Alicia Miyares: "La Ley LGTB de Asturias es absolutamente innecesaria, tiene errores profundos y es nefasta para las mujeres y los menores"

Las Jornadas Gastronómicas de la Ascensión llevan carne gobernada y tarta de queso con cerezas a todo el municipio de Oviedo

Las Jornadas Gastronómicas de la Ascensión llevan carne gobernada y tarta de queso con cerezas a todo el municipio de Oviedo

Peláez insta al Ayuntamiento de Oviedo a “implicarse” en el futuro del viejo HUCA: “Más allá de quejarse, tiene que sugerir qué necesita la ciudad”

Peláez insta al Ayuntamiento de Oviedo a “implicarse” en el futuro del viejo HUCA: “Más allá de quejarse, tiene que sugerir qué necesita la ciudad”

Las defensas del matrimonio de la "casa los horrores" de Oviedo valoran "la posible interposición de recurso" contra la sentencia condenatoria

Las defensas del matrimonio de la "casa los horrores" de Oviedo valoran "la posible interposición de recurso" contra la sentencia condenatoria
Tracking Pixel Contents