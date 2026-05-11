La promoción del 76 del Colegio Hispania de Oviedo, reunida en Gascona
"Algunos llevábamos sin vernos 50 años", indicaron los asistentes a una cita que calificaron de "espectacular"
La calle Gascona, en concreto la sidrería La Pomarada, fue el lugar elegido por la promoción de 1976 del Colegio Hispania para celebrar un emotivo encuentro coincidiendo con las bodas de oro de dicho hito. Unos 25 excompañeros de pupitre llegados de distintos puntos de Asturias y otras regiones como el País Vasco acudieron a la convocatoria promovida por Armando Arias. «Fue espectacular porque algunos no nos habíamos visto desde que salimos del colegio», coincidieron en señalar varios asistentes. En la imagen, los participantes en el encuentro posando delante del emblemático tonel del Bulevar de la Sidra.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
- Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- Oviedo ya tiene fecha para estrenar el nuevo mapa de TUA: nuevos trazados, frecuencias y paradas
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
- Atención conductores: este viernes habrá cortes de tráfico en diferentes partes de Oviedo durante toda la mañana
- La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
- La nueva archiconocida churrería que se instalará en el centro de Oviedo y que busca trabajadores: 'Tan buenos como siempre, pero más elegantes que nunca