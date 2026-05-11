La promoción del 76 del Colegio Hispania de Oviedo, reunida en Gascona

La calle Gascona, en concreto la sidrería La Pomarada, fue el lugar elegido por la promoción de 1976 del Colegio Hispania para celebrar un emotivo encuentro coincidiendo con las bodas de oro de dicho hito. Unos 25 excompañeros de pupitre llegados de distintos puntos de Asturias y otras regiones como el País Vasco acudieron a la convocatoria promovida por Armando Arias. «Fue espectacular porque algunos no nos habíamos visto desde que salimos del colegio», coincidieron en señalar varios asistentes. En la imagen, los participantes en el encuentro posando delante del emblemático tonel del Bulevar de la Sidra.