El PSOE de Oviedo plantea reordenar el tránsito peatonal en la avenida de los Monumentos para reforzar la seguridad escolar

Los socialistas ovetenses piden estudiar la creación de un nuevo paso de peatones en la avenida de los Monumentos, a la altura de la entrada del colegio Santa María del Naranco, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en uno de los accesos escolares con mayor afluencia de la ciudad. El portavoz municipal, Carlos Fernández Llaneza, alertó de que el acceso al centro educativo constituye “un punto especialmente conflictivo” en el que coinciden autobuses escolares, vehículos particulares, peatones y ciclistas, especialmente durante las horas de entrada y salida del alumnado.

Según explicó el edil, aunque la avenida dispone de dos pasos de peatones regulados mediante semáforos a escasa distancia, actualmente no existe señalización específica justo en el acceso principal al colegio, una circunstancia que, a su juicio, dificulta una convivencia segura entre los distintos flujos de movilidad que convergen en la zona. “Los accesos a los centros educativos deben ser espacios seguros, accesibles y pensados para las personas. No podemos esperar a que ocurra un accidente para actuar”, señaló Fernández Llaneza.

La propuesta socialista plantea pintar un paso de peatones en el tramo donde confluyen la entrada al centro y el itinerario habitual de las familias. Desde el PSOE aseguran que en este punto ya se han registrado discusiones y situaciones de tensión entre conductores y peatones.

Fernández Llaneza recordó además que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado en diciembre ya contempla la creación de zonas de especial sensibilidad destinadas a proteger entornos escolares y sanitarios. “No se trata de un capricho”, insistió el portavoz, quien defendió que reforzar la seguridad en áreas escolares no solo reduce riesgos, sino que favorece desplazamientos peatonales más sostenibles y una ciudad “más amable para la infancia”.

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El Grupo Municipal Socialista enmarca esta iniciativa dentro de una estrategia más amplia de mejora de la movilidad urbana y convivencia en barrios con alta concentración educativa, como la zona del Naranco.