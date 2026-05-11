Sonia Cano, ovetense de 37 años: "Solo ver un piso ya te piden hasta que les pases el DNI y lo que ganas por WhatsApp"

En Oviedo, el acceso a la vivienda en alquiler se ha convertido en un problema creciente que golpea con especial dureza a perfiles cada vez más diversos. El caso de Sonia Cano, de 37 años, refleja con claridad esa dificultad. Tras separarse de su pareja a finales del pasado año, vendió el piso en propiedad en el que residía y se vio obligada a iniciar la búsqueda de un alquiler. Desde entonces, se ha topado con un mercado "totalmente inaccesible".

La primera barrera aparece incluso antes de visitar una vivienda. Cano denuncia que los propietarios o intermediarios exigen una gran cantidad de información personal desde el primer contacto. "Ya de mano tienes que pasar tus datos económicos, y el otro día me pedían hasta el DNI por WhatsApp para ver si cumples los requisitos para una visita", explica

A ello se suma un filtro cada vez más estricto en función del perfil del inquilino. En su caso, confluyen varios factores que dificultan aún más el acceso: es autónoma, tiene un hijo a su cargo y una mascota. Esa combinación reduce drásticamente las opciones disponibles. "Soy la antítesis del alquiler", asegura.

Pero incluso cuando aparece alguna opción, el precio supone otro obstáculo casi insalvable. Cano se encuentra con alquileres que rondan entre los 900 y los 1.000 euros mensuales, cantidades que considera desproporcionadas para las condiciones que se ofrecen. La situación le ha llevado a replantearse sus expectativas hasta extremos que no había contemplado. "Es que casi me vale hasta un estudio", admite, asumiendo la posibilidad de convivir en espacios reducidos junto a su hijo y su madre.

Ante este panorama, ha ampliado su radio de búsqueda. Ya no filtra por zonas y se muestra dispuesta a trasladarse a barrios periféricos o incluso a localidades cercanas con tal de encontrar una solución. Sin embargo, esa flexibilidad tampoco ha dado resultados. Tras más de veinte años trabajando, la sensación es de retroceso y de falta de alternativas reales. "No es que la gente no quiera pagar, es que con esos precios es imposible", concluye.

Las dramáticas cifras regionales

Tres de cada cuatro jóvenes menores de 35 años viven con sus padres en Asturias. La emancipación juvenil es cada vez más compleja en la región y en toda España. Detrás de ello está el precio de la vivienda, que no para de crecer, como confirman los datos oficiales y los aportados por los principales portales inmobiliarios. En marzo de 2026, el precio de venta de la vivienda en el Principado estaba en una media de 1.746 euros por metro cuadrado, un 1,1% más que el mes anterior, un 2,4 % por encima de diciembre de 2025 y un 17% más elevado que un año antes. Recorrido similar sufrió el mercado de los alquileres, con una media de 105 euros por metro cuadrado en marzo, un 8,3 % más que en el mismo mes del año anterior.