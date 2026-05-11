El tour privado que te muestra la catedral de Oviedo (y la ciudad) como nunca la habías visto

Oviedo tiene muchos secretos para descubrir. Algunos dentro de la Catedral y otros en sus calles del casco histórico. Buendía, una de las agencias de viajes especializadas en tours guiados que más oferta tiene en el Principado, ha puesto en marcha una experiencia única que triunfa entre quienes quieren conocer la ciudad de otra manera.

El tour, al que puedes acceder en este enlace, está disponible para grupos de hasta 10 personas (ampliable en las opciones que da este operador), tiene una duración de dos horas y media y es totalmente accesible para personas con movilidad reducida. Incluye una entrada a la catedral de Oviedo y una miniguía completa de Asturias que permite conocer de primera mano la historia y la vida local del Principado.

En este tour privado los asistentes van a iniciar su camino en la Plaza de la Catedral de San Salvador. Dentro del edificio religioso también se podrá visitar la Cámara Santa (Patrimonio de la Unesco) y reliquias como la Cruz de la Victoria o el Santo Sudario.

Después, un paseo a pie por el casco antiguo recorre plazas históricas como Porlier, Trascorrales y el Fontán, hasta llegar a la Escandalera. El recorrido incluye anécdotas sobre la ciudad, referencias a la cultura sidrera y paradas ante iconos como la escultura “La Gorda” de Botero.

Al tratarse de un tour privado, el itinerario es totalmente adaptable: desde profundizar en la historia medieval, visitar rincones menos conocidos o descubrir locales auténticos donde vivir la vida ovetense. Un plan perfecto a medida para conectar con la esencia de la capital asturiana.