Vox denuncia rezos en plena calle y exige que el Ayuntamiento de Oviedo tome medidas

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró este lunes una pregunta para la próxima Comisión de Economía con el objetivo de aclarar si existe autorización municipal para la ocupación semanal de la acera en la calle Catedrático Luis Sela Sampil, donde cada viernes un grupo de personas se reúne para rezar entre las 14.30 y las 15.30 horas. La formación reclama además conocer qué medidas adoptará el equipo de gobierno en caso de que no exista permiso para el uso continuado de la vía pública.

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, denunció que se trata de una situación "recurrente" que, a juicio de su formación, está generando problemas de movilidad en la zona. "Estamos ante una ocupación recurrente del espacio público que dificulta el tránsito peatonal y obliga a vecinos y transeúntes a utilizar el tramo de jardín adyacente", señaló la edil. Según expone el escrito registrado, esta circunstancia afecta también al acceso a viviendas y comercios próximos, así como a la circulación habitual de peatones.

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Peralta insistió en que la iniciativa de Vox no cuestiona "el derecho a la libertad religiosa", aunque sí considera necesario que cualquier actividad desarrollada en la calle cuente con la correspondiente cobertura administrativa. "La normativa es clara: no se pueden realizar actividades en la vía pública sin autorización municipal y, en ningún caso, se puede impedir el tránsito peatonal", afirmó. La portavoz concluyó reclamando "una actuación firme, conforme a la ordenanza municipal y en defensa del uso común de la vía pública".