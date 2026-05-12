Todo a 10 euros: así será el mercadillo de ropa vintage que aterriza este fin de semana en Oviedo
"Jaleo Village" se asentará en el Gran Hotel Regente los días 15, 16 y 17 de mayo, de 10.00 a 21.00 horas, con entrada gratuita
El desembarco de "Jaleo Village" en Oviedo promete convertir el Gran Hotel Regente en un gran escaparate de moda vintage durante tres días. La cita tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de mayo, de 10.00 a 21.00 horas, con entrada gratuita y una propuesta sencilla: todas las prendas se venderán a 10 euros.
El evento llega a la capital asturiana con un catálogo amplio, pensado para quienes buscan ropa diferente, de calidad y con precios asequibles. Entre los percheros podrán aparecer prendas de firmas muy buscadas en el mercado de segunda mano, como Levi’s, Burberry, Lacoste, Nike, Tommy Hilfiger o The North Face, junto a camisetas deportivas, vaqueros, cazadoras, gabardinas y otras piezas con estética retro.
La fórmula de precio único es uno de los grandes reclamos de este mercadillo temporal. Da igual el tipo de prenda o la marca: cada artículo tendrá el mismo coste, lo que convierte la visita en una especie de búsqueda del tesoro para los aficionados a la ropa vintage. La organización anuncia, además, variedad de tallas, estilos y marcas para intentar llegar a públicos distintos.
Buena parte del atractivo de "Jaleo Village" está también en el origen diverso de sus prendas. La selección procede de proveedores nacionales e internacionales, con ropa llegada de distintos mercados europeos y también de Estados Unidos. Esa mezcla permite ofrecer un surtido cambiante, con piezas que no siempre resultan fáciles de encontrar en las tiendas convencionales.
La llegada del evento a Oviedo se enmarca en el crecimiento de la moda circular y del consumo más responsable. Frente al modelo de comprar y desechar, este tipo de propuestas reivindican la segunda vida de la ropa y ofrecen una alternativa para renovar el armario gastando poco. Quienes quieran evitar esperas podrán conseguir, además, una entrada VIP por 3 euros a través de los perfiles en redes sociales de la organización.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
- La antigua galería del Calatrava ya tiene reservado el 90% de su espacio: estos son los proyectos para uno de los edificios más famosos de Oviedo
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
- Atención conductores: este viernes habrá cortes de tráfico en diferentes partes de Oviedo durante toda la mañana
- La nueva archiconocida churrería que se instalará en el centro de Oviedo y que busca trabajadores: 'Tan buenos como siempre, pero más elegantes que nunca
- Atención conductores, Oviedo ya vigila y multa por no llevar la nueva etiqueta de la DGT: multas de 800 euros y cientos de vehículos inmovilizados y enviados al depósito en otras ciudades