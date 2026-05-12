Todo a 10 euros: así será el mercadillo de ropa vintage que aterriza este fin de semana en Oviedo

El desembarco de "Jaleo Village" en Oviedo promete convertir el Gran Hotel Regente en un gran escaparate de moda vintage durante tres días. La cita tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de mayo, de 10.00 a 21.00 horas, con entrada gratuita y una propuesta sencilla: todas las prendas se venderán a 10 euros.

El evento llega a la capital asturiana con un catálogo amplio, pensado para quienes buscan ropa diferente, de calidad y con precios asequibles. Entre los percheros podrán aparecer prendas de firmas muy buscadas en el mercado de segunda mano, como Levi’s, Burberry, Lacoste, Nike, Tommy Hilfiger o The North Face, junto a camisetas deportivas, vaqueros, cazadoras, gabardinas y otras piezas con estética retro.

La fórmula de precio único es uno de los grandes reclamos de este mercadillo temporal. Da igual el tipo de prenda o la marca: cada artículo tendrá el mismo coste, lo que convierte la visita en una especie de búsqueda del tesoro para los aficionados a la ropa vintage. La organización anuncia, además, variedad de tallas, estilos y marcas para intentar llegar a públicos distintos.

Buena parte del atractivo de "Jaleo Village" está también en el origen diverso de sus prendas. La selección procede de proveedores nacionales e internacionales, con ropa llegada de distintos mercados europeos y también de Estados Unidos. Esa mezcla permite ofrecer un surtido cambiante, con piezas que no siempre resultan fáciles de encontrar en las tiendas convencionales.

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La llegada del evento a Oviedo se enmarca en el crecimiento de la moda circular y del consumo más responsable. Frente al modelo de comprar y desechar, este tipo de propuestas reivindican la segunda vida de la ropa y ofrecen una alternativa para renovar el armario gastando poco. Quienes quieran evitar esperas podrán conseguir, además, una entrada VIP por 3 euros a través de los perfiles en redes sociales de la organización.