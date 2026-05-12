Alejandro Calvo, sobre la Ronda Norte de Oviedo: "Ni está en la Alianza por las Infraestructuras ni en nuestros planes"

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo subrayo este martes en la Junta General del Principado que la Ronda Norte de Oviedo no figura entre las prioridades recogidas en la Alianza para las Infraestructuras que Asturias necesita y explicó que la actuación considerada prioritaria para el entorno metropolitano de Oviedo es la ampliación mediante tercer carril de la A-66 entre Lugones y El Caleyo y la mejora integral de sus enlaces. "Ni está en la Alianza ni está en los planes del Gobierno del Principado", dijo al respecto de la circunvalación demandada desde hace décadas por el Consistorio carbayón.

Las palabras del integrante del ejecutivo autonómico se produjeron como respuesta a una pregunta del diputado del PP Pedro de Rueda, en la que Calvo reivindicó que esta legislatura han sido más de 11 millones de euros dedicados por el Principado para actuaciones concretas de mejora de la movilidad urbana y metropolitana en Oviedo.

Todas ellas "actuaciones útiles, en marcha y actuaciones que mejoran el día a día de la ciudadanía". "Por eso creemos que las prioridades deben orientarse a mejorar y optimizar infraestructuras ya existentes actuando allí donde realmente existen problemas acreditados de capacidad y seguridad vial que requieran la atención del Gobierno de Asturias y del Gobierno de España", dijo el consejero.

El diputado del PP, Pedro de Rueda, tras escuchar la respuesta del consejero ha incidido en que la Ronda Norte de Oviedo es una infraestructura estratégica que "Oviedo lleva décadas esperando y es una necesidad incuestionable".

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"Lo que es anómalo es tener este debate en la Junta sobre si es necesario o no, porque este debate ya estuvo en esta Junta General en 2019 y fíjese lo que han cambiado las cosas, para entender su postura actual entonces el responsable del gobierno en materia de infraestructuras, Juan Cofiño dijo literalmente que la Ronda Norte es un proyecto fundamental, eso no se lo cuestiona nadie", dijo el diputado del PP.