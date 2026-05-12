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Alerta en La Corredoria: el incendio de un coche obliga a intervenir a los Bomberos

El conductor del vehículo pudo estacionar a tiempo en el arcén, evitando así que el incidente afectara al resto del tráfico en la zona

Los bomberos durante la actuación.

Los bomberos durante la actuación. / Bomberos de Oviedo

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Incendio en un coche, de la marca Mini, que circulaba por el ramal que une la rotonda que da acceso al polígono Espíritu Santo con La Corredoria. Los hechos tuvieron lugar cuando el coche ya había abandonado el túnel de Cerdeño y se dirigía hacia el barrio más populoso de Oviedo. El conductor tuvo tiempo a estacionar el vehículo en el arcén y, de forma inmediata, se trasladaron hasta el lugar de los hechos los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

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Fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado, informaron que no hubo que lamentar heridos pero la actuación exigió un arduo trabajo para controlar la situación. El incendio originó una gran humareda en la zona.

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La precaución del conductor aparcando el arcén el coche afectado provocó que el resto del tráfino no se viese afectado.

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