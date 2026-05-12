Anna Traveset: «Sin insectos polinizadores el chocolate o el café serán sólo para millonarios»

«Debemos restaurar los ecosistemas y la crear hábitats favorables a los insectos polinizadores; aumentar las flores alrededor de los cultivos y fomentar la conexión entre espacios naturales para facilitar el desplazamiento de las especies». La crisis de los polinizadores, una de las grandes alertas ambientales de nuestro tiempo, fue el eje de la conferencia de la investigadora del CSIC Anna Traveset dentro del ciclo «Qué sabemos de…», organizado en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La científica catalana, radicada en Mallorca, recientemente distinguida con el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina 2025 en Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, habló sobre el declive de las especies polinizadoras y sus consecuencias para la biodiversidad, la agricultura y la propia supervivencia humana.

La investigadora reclamó la implicación de agricultores, apicultores, administraciones y ciudadanos. «Las ciudades deben asumir un papel activo mediante jardines urbanos diseñados para favorecer la presencia de insectos». Como ejemplo, mencionó iniciativas desarrolladas en el centro de París, donde algunos hoteles y edificios institucionales incorporan espacios verdes adaptados a los polinizadores. La presentación corrió a cargo de María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias y directora del IPLA, quien destacó la trayectoria investigadora de Traveset y dio la bienvenida a un ciclo divulgativo que continuará en junio con nuevas conferencias. Fernández subrayó la relevancia de acercar la ciencia a la ciudadanía en un momento especialmente delicado para el equilibrio ecológico del planeta.

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«En Europa el 84 % de los cultivos necesita de la acción de insectos y otros organismos polinizadores. Su pérdida no solo afecta a la biodiversidad, también a la economía, la alimentación y la salud humana», resaltó la investigador. « El chocolate, el café o la vainilla, están en serio peligro si continúa el declive de los polinizadores, hasta el punto de que pueden legar a ser sólo para millonarios», resaltó. Puso como ejemplo la vainilla, hoy polinizada en gran parte por humanos debido a la desaparición de las abejas que realizaban ese trabajo. Traveset recalcó que los seres humanos también actúan como polinizadores y mencionó que en algunas regiones de China, donde los insectos han desaparecido, se recurre a la polinización manual e incluso a drones para sustituir la función de las abejas, aunque insistió en que «ninguna tecnología puede reemplazar la complejidad ecológica de estos organismos». Entre las causas detrás de esta crisis destacó la pérdida y fragmentación de hábitats, el uso de pesticidas, el cambio climático, las especies invasoras y la contaminación lumínica, que altera el comportamiento de los insectos nocturnos. Traveset destacó las investigaciones d el grupo del profesor Dani García en la Universidad de Oviedo, sobre el impacto de los pesticidas y la pérdida de hábitats