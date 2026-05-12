El Auditorio revivirá Eurovisión este sábado en Oviedo, gracias a "El Ángel de Javi"

El Auditorio «Príncipe Felipe» revivirá Eurovisión este sábado gracias a «El Ángel de Javi», pese a que España no participará ni retransmitirá el festival de 2026, por el veto a Israel. El azar ha querido que el concierto benéfico organizado por el grupo MSCLE (Musicales Ejecutivos), que consistirá en un tributo a temas icónicos del Eurofestival, coincida con el mismo día del certamen de este año, que tendrá lugar en Viena (Austria).

«Se trata de un concierto muy especial», destacó el concejal y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, Daniel Álvarez, de la iniciativa del grupo MSCLE, formado por profesionales de especialidades bien diferentes, de médicos y jueces a abogados o empresarios de diversos ramos y que está presidido por Margarita Collado.

El objetivo del concierto benéfico, que tendrá lugar en la Sala de Cámara del Auditorio, es la recaudación de fondos para ayudar a la familia de «El Ángel de Javi», el niño ovetense que sufre el síndrome de Nedamss, a hacer frente al elevado coste del tratamiento. El donativo para acudir a este concierto benéfico es de 10 euros y también hay una «fila cero» a través de la cuenta: ES29 2100 5700 0102 0038 1137.

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«Queremos dar ayuda y visibilidad a causas de la vida civil y la de Javi ya es la causa de todos aquí en Asturias», afirmó Margarita Collado, que no dudó en calificar de «auténtica Madre Coraje» a Ana Piera, la médica ovetense cuyo hijo padece esa enfermedad ultrarara. La dirección musical del concierto correrá a cargo de Miguel Ángel de Diego, que se ocupa también de los arreglos de los temas eurovisivos que sonarán durante hora y media a partir de las ocho de la tarde de este sábado. «Es una pura coincidencia que el concierto benéfico coincida con el festival que no se va a ver en España», afirmó De Diego, quien repasó alguno de los temas que interpretarán los distintos componentes de MSCLE. Desde el «La, la, la», que cantará Margarita Collado, al «Bailar pegados» que interpretará un ejecutivo de banca o el «Espresso macchiato» a cargo de una bibliotecaria de la Universidad de Oviedo. No faltarán temas otros temas, como el que llevó Nicola DiBari a Eurovisión, el «Bailando contigo» o el célebre «Eres tú» de Mocedades. El presentador de este concierto será el periodista David Serna.