El Ayuntamiento de Oviedo niega sanciones a los chiringuitos de San Mateo y acusa a la oposición de "inventar relatos"

El Ayuntamiento de Oviedo salió este martes al paso de la polémica sobre las casetas de San Mateo y negó que vaya a imponer sanciones económicas a los chiringuitos que proyectaron imágenes no autorizadas sobre la fachada de la Catedral. La Concejalía de Festejos, dirigida por Covadonga Díaz, sostiene que el expediente administrativo abierto a una de las adjudicatarias fue sobreseído hace semanas y que no llegó a producirse notificación alguna.

Díaz cargó contra la oposición y contra "algún colectivo interesado en hacer ruido", a los que acusa de alimentar una polémica inexistente. La responsable municipal aseguró que todo responde a "un relato inventado por algunos pocos para generar crispación y conflicto" y recalcó que "no se va aplicar sanción económica alguna, por mucho que a algunos les interese construir relatos falsos".

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Desde Festejos subrayan además que los convocantes de concentraciones contra esas supuestas sanciones no son adjudicatarios de ninguna caseta de San Mateo, en referencia a Fiestes Populares y AMA Asturies. "Mientras algunos no tienen nada más que hacer que inventar relatos irrisorios, este gobierno se dedica a trabajar y a gestionar unas fiestas en las que quepan todos los ovetenses, como se viene haciendo hasta ahora", defendió Díaz.