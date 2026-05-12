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El Ayuntamiento de Oviedo niega sanciones a los chiringuitos de San Mateo y acusa a la oposición de "inventar relatos"

La Concejalía de Festejos, dirigida por Covadonga Díaz, sostiene que el expediente administrativo abierto a una de las adjudicatarias fue sobreseído hace semanas y que no llegó a producirse notificación alguna

Casetas del Mercado de San Mateo en anteriores ediciones.

Casetas del Mercado de San Mateo en anteriores ediciones.

Pelayo Méndez

Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo salió este martes al paso de la polémica sobre las casetas de San Mateo y negó que vaya a imponer sanciones económicas a los chiringuitos que proyectaron imágenes no autorizadas sobre la fachada de la Catedral. La Concejalía de Festejos, dirigida por Covadonga Díaz, sostiene que el expediente administrativo abierto a una de las adjudicatarias fue sobreseído hace semanas y que no llegó a producirse notificación alguna.

Díaz cargó contra la oposición y contra "algún colectivo interesado en hacer ruido", a los que acusa de alimentar una polémica inexistente. La responsable municipal aseguró que todo responde a "un relato inventado por algunos pocos para generar crispación y conflicto" y recalcó que "no se va aplicar sanción económica alguna, por mucho que a algunos les interese construir relatos falsos".

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Desde Festejos subrayan además que los convocantes de concentraciones contra esas supuestas sanciones no son adjudicatarios de ninguna caseta de San Mateo, en referencia a Fiestes Populares y AMA Asturies. "Mientras algunos no tienen nada más que hacer que inventar relatos irrisorios, este gobierno se dedica a trabajar y a gestionar unas fiestas en las que quepan todos los ovetenses, como se viene haciendo hasta ahora", defendió Díaz.

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