El colegio de Oviedo que se quedará el año que viene sin servicio de desayuno: Suatea denuncia que el Ayuntamiento rescinde el servicio porque no llegan al mínimo de niños
"No se puede prescindir de un servicio porque la empresa adjudicataria no la considera rentable", denuncia el sindicato
El colegio de Tudela Veguín se quedará el próximo curso sin servicio de desayuno. Esta fue la alerta enviada este martes por Suatea. A través de una nota de prensa, argumentan que el Ayuntamiento tomó la decisión porque el número de solicitantes no llega al mínimo. "Tienen que ser doce niños y son siete", contabilizan. Esta situación, argumentan desde la entidad, incumple las normas de la administración local. "Establecen que las becas desayuno no podrán ser objeto de disfrute en caso de no alcanzarse la ratio mínima exigida para procederse a la prestación de dicho servicio. No se puede prescindir de un servicio porque la empresa adjudicataria no lo considera rentable".
Es por ello que el sindicato defiende a las familias afectadas por esta situación. "En un centro con una matrícula de en torno a 30 alumnos, esta cantidad supone casi una cuarta parte del alumnado. También queremos incidir en la importancia de los desayunos porque la imposibilidad de acudir al centro antes de que comiencen las sesiones de clase puede impedir la conciliación familiar y laboral a muchos progenitores, especialmente a muchas mujeres que suelen ser las primeras en dejar sus puestos de trabajo o reducir sus jornadas". También argumentan que las comidas en los colegios son las pocas equilibradas que comen algunos niños en situación de vulnerabilidad.
"El concejo de Oviedo tiene una responsabilidad con todo los centros de su dependencia que no puede desatender: da igual que se trate de centros grandes o pequeños, del centro o de la periferia. La externalización de servicios básicos como los comedores y el transporte escolar trae como consecuencia habitual la deficiencia del servicio o incluso, como en este caso, la no prestación del mismo". Por todo ello instan al Alcalde a "buscar soluciones".
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