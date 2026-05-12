Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

La conversión de Trascorrales en la gran sala expositiva de Oviedo costará 620.000 euros

La empresa Asturimagen, con sede en Llanera, se encargará de realizar las obras

La plaza de Trascorrales durante un evento.

La plaza de Trascorrales durante un evento. / Mario Canteli / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La reforma de la plaza de Trascorrales para dejar atrás su pasado como escenario gastronómico y convertirse en el gran espacio expositivo da un paso decisivo. La mesa de contratación ha seleccionado a la empresa Asturimagen, con sede en el polígono de Asipo, en Llanera, para acometer las obras que obligarán a suspender su actividad.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

El proyecto, promovido por la concejalía de Edificios, que dirige Nacho Cuesta, contempla una renovación completa de las instalaciones para reforzar el carácter expositivo y garantizar su funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética.

El cronograma de seis meses divide la intervención en seis mensualidades: el primero se centrará en las demoliciones y actuaciones previas; los trabajos de albañilería, instalaciones y pavimentación se sucederán de forma solapada hasta culminar, en los meses quinto y sexto, con la implantación de los sistemas de climatización, ventilación y los acabados finales.

Noticias relacionadas

Debido a la magnitud de la obra —que afecta a 557 metros cuadrados de la planta baja, prácticamente la totalidad del espacio útil— será inviable compatibilizar los trabajos con la programación cultural. Construida entre 1862 y 1865, la plaza Trascorrales fue el primer inmueble asturiano en emplear parcialmente una estructura de hierro. Funcionó como mercado de pescado hasta 1993 y hoy cuenta con un nivel de protección Integral Monumental.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
  2. Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
  3. La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
  4. La antigua galería del Calatrava ya tiene reservado el 90% de su espacio: estos son los proyectos para uno de los edificios más famosos de Oviedo
  5. Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
  6. Atención conductores: este viernes habrá cortes de tráfico en diferentes partes de Oviedo durante toda la mañana
  7. La nueva archiconocida churrería que se instalará en el centro de Oviedo y que busca trabajadores: 'Tan buenos como siempre, pero más elegantes que nunca
  8. Atención conductores, Oviedo ya vigila y multa por no llevar la nueva etiqueta de la DGT: multas de 800 euros y cientos de vehículos inmovilizados y enviados al depósito en otras ciudades

La conversión de Trascorrales en la gran sala expositiva de Oviedo costará 620.000 euros

La conversión de Trascorrales en la gran sala expositiva de Oviedo costará 620.000 euros

Carlos Fernández Llaneza, portavoz del PSOE y que presenta su libro en el Club LA NUEVA ESPAÑA: "«Persigo que los lectores descubran algún recuerdo o personaje de su vida»

Carlos Fernández Llaneza, portavoz del PSOE y que presenta su libro en el Club LA NUEVA ESPAÑA: "«Persigo que los lectores descubran algún recuerdo o personaje de su vida»

Alerta en La Corredoria: el incendio de un coche obliga a intervenir a los Bomberos

Alerta en La Corredoria: el incendio de un coche obliga a intervenir a los Bomberos

El colegio de Oviedo que se quedará el año que viene sin servicio de desayuno: Suatea denuncia que el Ayuntamiento rescinde el servicio porque no llegan al mínimo de niños

El colegio de Oviedo que se quedará el año que viene sin servicio de desayuno: Suatea denuncia que el Ayuntamiento rescinde el servicio porque no llegan al mínimo de niños

El Auditorio revivirá Eurovisión este sábado en Oviedo, gracias a "El Ángel de Javi"

El Auditorio revivirá Eurovisión este sábado en Oviedo, gracias a "El Ángel de Javi"

Emilio Casares: "La gran historia de la zarzuela está por escribir"

"O me das todo el efectivo o te pego cuatro tiros", así fue el atraco a un céntrico hotel de Oviedo

"O me das todo el efectivo o te pego cuatro tiros", así fue el atraco a un céntrico hotel de Oviedo

Oviedo pone en marcha un análisis sobre la participación ciudadana en la zona rural

Oviedo pone en marcha un análisis sobre la participación ciudadana en la zona rural
Tracking Pixel Contents