La conversión de Trascorrales en la gran sala expositiva de Oviedo costará 620.000 euros

La reforma de la plaza de Trascorrales para dejar atrás su pasado como escenario gastronómico y convertirse en el gran espacio expositivo da un paso decisivo. La mesa de contratación ha seleccionado a la empresa Asturimagen, con sede en el polígono de Asipo, en Llanera, para acometer las obras que obligarán a suspender su actividad.

El proyecto, promovido por la concejalía de Edificios, que dirige Nacho Cuesta, contempla una renovación completa de las instalaciones para reforzar el carácter expositivo y garantizar su funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética.

El cronograma de seis meses divide la intervención en seis mensualidades: el primero se centrará en las demoliciones y actuaciones previas; los trabajos de albañilería, instalaciones y pavimentación se sucederán de forma solapada hasta culminar, en los meses quinto y sexto, con la implantación de los sistemas de climatización, ventilación y los acabados finales.

Noticias relacionadas

Debido a la magnitud de la obra —que afecta a 557 metros cuadrados de la planta baja, prácticamente la totalidad del espacio útil— será inviable compatibilizar los trabajos con la programación cultural. Construida entre 1862 y 1865, la plaza Trascorrales fue el primer inmueble asturiano en emplear parcialmente una estructura de hierro. Funcionó como mercado de pescado hasta 1993 y hoy cuenta con un nivel de protección Integral Monumental.