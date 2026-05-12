La conversión de Trascorrales en la gran sala expositiva de Oviedo costará 620.000 euros
La empresa Asturimagen, con sede en Llanera, se encargará de realizar las obras
La reforma de la plaza de Trascorrales para dejar atrás su pasado como escenario gastronómico y convertirse en el gran espacio expositivo da un paso decisivo. La mesa de contratación ha seleccionado a la empresa Asturimagen, con sede en el polígono de Asipo, en Llanera, para acometer las obras que obligarán a suspender su actividad.
El proyecto, promovido por la concejalía de Edificios, que dirige Nacho Cuesta, contempla una renovación completa de las instalaciones para reforzar el carácter expositivo y garantizar su funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética.
El cronograma de seis meses divide la intervención en seis mensualidades: el primero se centrará en las demoliciones y actuaciones previas; los trabajos de albañilería, instalaciones y pavimentación se sucederán de forma solapada hasta culminar, en los meses quinto y sexto, con la implantación de los sistemas de climatización, ventilación y los acabados finales.
Debido a la magnitud de la obra —que afecta a 557 metros cuadrados de la planta baja, prácticamente la totalidad del espacio útil— será inviable compatibilizar los trabajos con la programación cultural. Construida entre 1862 y 1865, la plaza Trascorrales fue el primer inmueble asturiano en emplear parcialmente una estructura de hierro. Funcionó como mercado de pescado hasta 1993 y hoy cuenta con un nivel de protección Integral Monumental.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
- La antigua galería del Calatrava ya tiene reservado el 90% de su espacio: estos son los proyectos para uno de los edificios más famosos de Oviedo
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
- Atención conductores: este viernes habrá cortes de tráfico en diferentes partes de Oviedo durante toda la mañana
- La nueva archiconocida churrería que se instalará en el centro de Oviedo y que busca trabajadores: 'Tan buenos como siempre, pero más elegantes que nunca
- Atención conductores, Oviedo ya vigila y multa por no llevar la nueva etiqueta de la DGT: multas de 800 euros y cientos de vehículos inmovilizados y enviados al depósito en otras ciudades