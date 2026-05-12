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Creación inminente de 50 empleos en Oviedo: buscan perfiles para "incorporación inmediata"

Adecco abre un proceso para seleccionar personal que trabajará en una conocida marca de telefonía con jornadas flexibles y opción de conciliación

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE DE ORANGE EN EL POLIGONO DEL ESPIRITU SANTO

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE DE ORANGE EN EL POLIGONO DEL ESPIRITU SANTO / LUISMA MURIAS

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El mercado laboral asturiano suma una nueva oportunidad para quienes buscan empleo. La empresa Adecco ha puesto en marcha un proceso de selección para incorporar a 50 agentes telefónicos que trabajarán en el servicio de atención al cliente de +Orange en Oviedo, una oferta que llega en un momento positivo para el empleo en Asturias.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro descendió en abril en el Principado en 955 personas respecto a marzo, lo que supone una bajada del 1,86% y deja la cifra total de desempleados en 50.480 personas.

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En este contexto, Adecco busca reforzar la plantilla de Orange España Servicios de Telemarketing, compañía integrada en +Orange y especializada en atención y fidelización de clientes. Los candidatos seleccionados se incorporarán a un equipo centrado en la recepción y emisión de llamadas, ofreciendo asesoramiento, resolución de dudas y propuestas comerciales adaptadas a cada cliente.

La compañía valora especialmente perfiles dinámicos, proactivos y con habilidades comunicativas, así como personas que disfruten del trato con el público y del trabajo en equipo.

Entre las condiciones ofertadas destacan contrato temporal, jornadas completas y parciales, beneficios sociales, buen ambiente laboral y medidas para facilitar la conciliación laboral y personal

Además, antes de incorporarse al puesto, los nuevos trabajadores recibirán una formación presencial de tres semanas en las instalaciones de la empresa, con el objetivo de adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para desarrollar su labor.

Esta oferta representa una oportunidad especialmente interesante para personas desempleadas o que busquen una primera experiencia profesional en el sector de atención al cliente y telecomunicaciones.

Las personas interesadas pueden registrarse en la oferta a través del enlace habilitado por Adecco agente telefónico para atención al cliente y fidelización

El grupo The Adecco Group acumula más de cuatro décadas de actividad en el ámbito de los recursos humanos y el empleo. En España asegura haber contratado a más de 6 millones de personas, empleando en el último año a 125.000 trabajadores, con una fuerte apuesta por jóvenes menores de 25 años y profesionales mayores de 45.

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La compañía invierte además cerca de 8 millones de euros anuales en formación y ha capacitado a 69.000 personas en el último ejercicio.

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