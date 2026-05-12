Creación inminente de 50 empleos en Oviedo: buscan perfiles para "incorporación inmediata"
Adecco abre un proceso para seleccionar personal que trabajará en una conocida marca de telefonía con jornadas flexibles y opción de conciliación
El mercado laboral asturiano suma una nueva oportunidad para quienes buscan empleo. La empresa Adecco ha puesto en marcha un proceso de selección para incorporar a 50 agentes telefónicos que trabajarán en el servicio de atención al cliente de +Orange en Oviedo, una oferta que llega en un momento positivo para el empleo en Asturias.
Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro descendió en abril en el Principado en 955 personas respecto a marzo, lo que supone una bajada del 1,86% y deja la cifra total de desempleados en 50.480 personas.
En este contexto, Adecco busca reforzar la plantilla de Orange España Servicios de Telemarketing, compañía integrada en +Orange y especializada en atención y fidelización de clientes. Los candidatos seleccionados se incorporarán a un equipo centrado en la recepción y emisión de llamadas, ofreciendo asesoramiento, resolución de dudas y propuestas comerciales adaptadas a cada cliente.
La compañía valora especialmente perfiles dinámicos, proactivos y con habilidades comunicativas, así como personas que disfruten del trato con el público y del trabajo en equipo.
Entre las condiciones ofertadas destacan contrato temporal, jornadas completas y parciales, beneficios sociales, buen ambiente laboral y medidas para facilitar la conciliación laboral y personal
Además, antes de incorporarse al puesto, los nuevos trabajadores recibirán una formación presencial de tres semanas en las instalaciones de la empresa, con el objetivo de adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para desarrollar su labor.
Esta oferta representa una oportunidad especialmente interesante para personas desempleadas o que busquen una primera experiencia profesional en el sector de atención al cliente y telecomunicaciones.
Las personas interesadas pueden registrarse en la oferta a través del enlace habilitado por Adecco agente telefónico para atención al cliente y fidelización
El grupo The Adecco Group acumula más de cuatro décadas de actividad en el ámbito de los recursos humanos y el empleo. En España asegura haber contratado a más de 6 millones de personas, empleando en el último año a 125.000 trabajadores, con una fuerte apuesta por jóvenes menores de 25 años y profesionales mayores de 45.
La compañía invierte además cerca de 8 millones de euros anuales en formación y ha capacitado a 69.000 personas en el último ejercicio.
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