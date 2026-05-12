Eduardo Castejón presenta su último trabajo en Oviedo: "Queremos que sea la película del verano"

"La estupidez popular ha sustituido la sabiduría del anciano de la tribu por Internet". Con esa frase, sacada de uno de los diálogos de la película, resume el ovetense Eduardo Castejón el espíritu de "Tras los pasos de la rubia platino", el filme que, tras más de dos años de trabajo, se presentó este martes ante los medios en el Auditorio de Oviedo y que mañana tendrá su preestreno por todo lo alto en el teatro Filarmónica, a las 19.00 horas.

La elección de Asturias para celebrar el preestreno no es casual. La gran mayoría de la película se rodó en la región y en ella participaron alrededor de un millar de figurantes asturianos, una implicación que el equipo quería agradecer con una puesta de largo en casa. A ese vínculo con la tierra se suma, en el caso de Eduardo Castejón, un motivo especialmente personal, la ilusión de que su madre pueda estar presente en una cita tan señalada. "Tenemos un elenco de actores que son muy queridos por el público por los papeles que interpretaron en el pasado y nos hace mucha ilusión traer un evento así a nuestra casa", asegura el actor ovetense.

La idea del filme pasa por seguir la tendencia del cine actual que combina los códigos clásicos del cine negro con un envoltorio de comedia, una fórmula para la que el equipo tuvo como referencia títulos como "Shaft", protagonizada por Samuel L. Jackson, o "Spenser: Confidencial", con Mark Wahlberg. "Con estos actores era imposible no hacer algo de comedia. Además, para triunfar siempre hay que tener un toque de humor, yo voy al cine a reírme, para sufrir están los hospitales", afirma Castejón.

Este miércoles, el teatro Filarmónica acogerá el gran preestreno de "Tras los pasos de la rubia platino", una cita que se celebrará con todos los ingredientes de una noche de gala. Los actores llegarán al evento en coches de alta gama y posarán en un gran photocall antes de la proyección. El teatro estará completamente lleno y la expectación apunta a que la presentación será todo un éxito, "al puro estilo de Hollywood".

Más allá del preestreno

Después de esta semana tan especial en la capital del Principado, la película dará el salto a la presentación internacional, prevista para el próximo 21 de julio en el Palacio de Prensa de Madrid. Tres días después, el 24 de ese mismo mes, "Tras los pasos de la rubia platino" llegará a los cines. "Queremos que sea la película del verano, creo que tenemos todo lo necesario", señala Castejón.

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El equipo tiene muchas expectativas puestas en este proyecto y confía en que su llegada a los cines provoque un auténtico boom en taquilla. Además, la previsión es que en septiembre la película pueda incorporarse al catálogo de alguna de las plataformas de streaming más importantes, aunque las negociaciones siguen abiertas y todavía no pueden adelantar más detalles. "Sabemos que nos van a recibir con los brazos abiertos, como siempre hacen en Asturias", afirma Castejón.