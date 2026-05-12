Ginés Morata, biólogo y jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica: "Con el covid nos salvó que España tiene una buena medicina, a pesar de sus deficiencias"

El biólogo Gines Morata (Rioja, Almería; 1945) ganó el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2007, compartido con Peter Lawrence, por sus estudios sobre genética y ahora es uno de los veteranos del jurado de esa categoría. Le superan en antigüedad el paleontólogo Juan Luis Arsuaga y el físico Pedro Echenique.

Otra ver alarma por un virus, esta vez por un hantavirus.

Como algo aprendimos del covid, la reacción del Gobierno de España, y de otros gobiernos también, ha sido rápida. No creo que pueda haber, ni de lejos, algo como lo que ocurrió con el covid. Las personas que están contaminadas por el virus se han identificado y se han aislado. Hay mecanismos de protección. Soy optimista y espero no equivocarme.

Hablamos con mucha naturalidad de coronavirus, de hantavirus… Por cierto, ¿qué es un hantavirus?

Un tipo de virus, que tiene sus características moleculares. Los virus se diferencian unos de otros por su secuencia y por su capacidad de infectar unos organismos u otros. Los hantavirus son relativamente infrecuentes. Aquí no hay muchos. Hay en Sudamérica, en algunos sitios. Concretamente, el hantavirus que ha contaminado ahora a estas personas es el de los Andes, la cepa andina, que es particularmente mortífera.

La comparan con la del Ébola.

Bueno, el Ébola es mucho más mortífero. Creo que la letalidad de este virus es de un 40%, o sea que es mucha. Lo que ocurre es que no es lo mismo detectar a un enfermo en las fases iniciales que en las fases más adelantadas. La capacidad de supervivencia cambia. En estos casos, con las técnicas moleculares, es rapidísimo identificar qué virus es, con total claridad, con lo cual, se pueden tomar medidas rápidamente.

Entonces, después del covid, ¿ya estamos preparados para afrontar cualquier epidemia?

No soy médico, soy un biólogo molecular, pero lo que es claro es que del covid aprendimos muchas cosas y eso nos da una ventaja para las siguientes posibles epidemias. No sé si llegarán a ser epidemias, pero sí virus que aparecerán sin duda. Este es uno, pero hay otros. Lo que me gustaría pensar es que los sistemas médicos están preparados para combatir esos ataques de los virus. Es fundamental una medicina pública fuerte, porque lo que nos salvó aquí fue que teníamos una buena medicina.

¿A pesar de sus deficiencias?

A pesar de las deficiencias, evidente. Si se compara con otros países, España está muy bien. Y si se fortaleciera el sistema sanitario, mejor. Necesita nuevas instalaciones, nuevos sistemas de protección, más conocimiento epidemiológico, más personas contratadas para tratar esta situación… Así, seguramente estaríamos en mucha mejor situación.

¿Es inevitable que antes o después haya contagios de nuevos virus?

Nuevas infecciones, nuevas expansiones. Los virus no se crean de la nada, están ahí. Lo que pasa es que están remitidos, en un sitio mejor, un animal concretamente, y, de pronto, se expanden, nos pueden contaminar nosotros y expandirse, y eso es lo que produce una epidemia y nos crea los problemas que nos creó el covid.

¿Y por qué están tan activos últimamente?

Si un virus muy peligroso, como el ébola, mata mucho, entonces se expande poco. Porque las personas que lo sufren mueren. El problema del covid es que mataba poco, por así decirlo, y además la incubación era larga. Yo mismo lo tuve varias veces. Por eso se expandió tanto y había un porcentaje de enfermos, relativamente pequeño, que moría. Pero, claro, dados los millones de personas infectadas se convirtió en un grave problema en todo el mundo. Me gustaría pensar que esto no es así con el hantavirus.

¿Hacia dónde camina la investigación en biología?

La biología es una ciencia que ha explotado en el siglo XXI. Hablamos de las ciencias de la salud y de la biología. De hecho, nominados a este premio hay muchos grupos y personas relacionadas con las aplicaciones de la biología molecular, la biomedicina. La tecnología molecular, en la biología, se ha hecho tan poderosa, tan importante, que ya tiene un impacto grande y real en la sociedad. De hecho, muchas enfermedades que hasta ahora no tenían cura se pueden ir o mitigando o muchas de ellas curando. La biología va a proporcionar unas armas y unos instrumentos fantásticos para la clínica.

La ciencia avanza cada vez más rápido.

Todo va muy rápido, especialmente rápido en la biología. También la informática, la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, pero la biología nos afecta directamente. En el siglo XXI la ciencia y especialmente la biología va a tener más impacto en la vida de las personas: la terapia génica, curar enfermedades, mejorar la especie, muchas cosas...

¿La inteligencia artificial revolucionará la investigación?

Se está utilizando mucho y este es el principio. Todavía no sabe uno muy bien cómo utilizarla, porque es muy nueva, pero lo que sí está claro es que tiene un impacto tremendo. Acumula una enorme cantidad de información, que una persona no puede acumular, y además ha aprendido a digerir y a discriminar esa información. Cada vez más es capaz de generar una respuesta lógica y discriminar aspectos importantes y aspectos no importantes. Dentro de 30 o 40 años es inimaginable lo que podrá llegar a hacer.

¿Llega con algún favorito?

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Aquí hay físicos, hay químicos, hay ingenieros… Yo soy biólogo, no es que no estudie las otras especialidades, pero me centro más en la mía porque yo puedo suministrar información bien documentada sobre esas nominaciones. Lo que sí se puede decir es que los premios generalmente han estado bien y el nivel científico de los candidatos cada vez es más elevado. Ahora mismo, todos los candidatos son nivel premio Nobel.