El gran centro social y administrativo de Oviedo: las obras que hará el Ayuntamiento en uno de los barrios más populosos por 1,63 millones

La red de centros sociales que alberga Oviedo es uno de los puntos fuertes de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura para 2031. Son un lugar de encuentro entre los vecinos de diferentes edades con la realización de continuas actividades y el Ayuntamiento quiere seguir potenciando su relevancia porque pocas ciudades tienen este tipo de servicios casi en cada barrio. La junta de gobierno acaba de aprobar el proyecto técnico para convertir las instalaciones de La Florida en un centro integrado donde, además de llevar a cabo talleres y diferentes actividades, los usuarios podrán realizar gestiones administrativas. La inversión ascenderá a 1,63 millones de euros y estará financiada con remanente. «Los vecinos podrán realizar en este moderno edificio todos los trámites que precisen y, al mismo tiempo, disfrutar de espaciosas salas de lectura, estudio y ocio», detalla el concejal de Planeamiento Urbanístico, Nacho Cuesta.

El Ayuntamiento replicará con estas instalaciones el modelo que ya se está poniendo en marcha en Ventanielles. El nuevo edificio de La Florida tendrá una capacidad de 26.000 metros cuadrados dividido en diferentes espacios para dar respuesta a todas las necesidades. El punto de atención al ciudadano contará con una ventanilla de atención y se colocarán una serie de cajeros táctiles para realizar los diferentes trámites como solicitar ayudas sociales o la entrega de la documentación para pedir una licencia para reformar una casa.

No faltará una zona para socializar y de actividades. Por un lado, se instalarán mesas y sillas para que los vecinos puedan leer la prensa y revistas y conversar. Además, se habilitará un gimnasio con capacidad para 60 personas, vestuarios, taquillas y tres salas polivalentes para la realización de actividades. Por otro lado, se construirá una zona de lectura, que contará con audioteca, aulas de formación y estanterías con libros para todas las edades.

Importantes son las colas que se originan en la época de exámenes en las salas de estudio de la zona. Se hará una nueva con 120 plazas —que podrán ampliarse en épocas de gran demanda— y una zona de lectura. Por último, el salón de actos acogerá charlas, actuaciones y todo tipo de actividades a las que podrán acudir alrededor de doscientas personas.

Los cambios también serán visibles en el exterior. El proyecto contempla una modificación de la fachada, con una puerta principal que dará a la avenida de La Florida y otra posterior que dé acceso directo al parque Purificación Tomás. Se instalará, además, un cerramiento para separar el edificio de la escuela infantil y el diseño enfatiza al máximo la luz natural, utilizando para ello elementos de separación acristalados, para dar sensación de espacios diáfanos y de amplitud, una especie de patio en el interior del edificio, elementos decorativos vegetales y un diseño moderno.

La intención del gobierno local es ir extendiendo este nuevo modelo de edificio municipal por los diferentes barrios de la ciudad, si bien han decidido elegir La Florida para ser uno de los primeros al tratarse de uno de los barrios populosos que hay en la capital asturiana y que más crecimiento tiene.

Cuesta también pone en valor que esta gran inversión se sumará a la reurbanización de la calle Marcelino Suárez para conectarla con Luis Sela Sempil y la reforma del ‘puentín’ sobre las vías del tren a su paso por La Argañosa, que acaba de ser cedido por parte de ADIF al Ayuntamiento tras su cierre debido a su avanzado estado de deterioro. Las obras se encuentran en pleno proceso de licitación y cuentan con un presupuesto de 900.000 euros. El plazo de ejecución será de siete meses. «En el pleno de enero trasladé que esta sería una de las dos primeras actuaciones que se financiarían con la incorporación de remanentes y una vez demostramos que el gobierno de Alfredo Canteli cumple».

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