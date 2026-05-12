Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

IU celebra que el Principado dé carpetazo a la Ronda Norte de Oviedo: "Era una disparate urbanístico, económico y ambiental: una infraestructura desmesurada"

Gaspar Llamazares defiende la vía rápida de La Pixarra como una alternativa más viable y sostenible para la movilidad de la ciudad

Gaspar Llamazares, en la plaza del Ayuntamiento.

Gaspar Llamazares, en la plaza del Ayuntamiento. / Mario Canteli

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, celebró este martes que el Principado dé carpetazo a la Ronda Norte. "Supone una buena noticia para la ciudad y para el Naranco. Durante años hemos defendido que este proyecto era un disparate urbanístico, económico y ambiental, una infraestructura desmesurada sin una justificación real desde el punto de vista de la movilidad y concebida más al servicio de determinados intereses privados que del interés general de Oviedo".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Desde su punto de vista, la Ronda Norte responde a un "modelo agotado" que pasa por "construir más carreteras y más túneles como solución automática a los problemas de tráfico, cuando las ciudades modernas avanzan precisamente en la dirección contraria: transporte público eficiente, movilidad sostenible, mejora de los accesos existentes e integración urbana". Además, sostiene que los problemas de movilidad "no se resuelven perforando el Naranco ni promoviendo una obra de enorme impacto territorial y ambiental sobre uno de los espacios más emblemáticos y sensibles del concejo".

Noticias relacionadas

"Oviedo necesita soluciones útiles, viables y sostenibles", destacó. Por eso, volvió a insistur en la construcción de la vía rápida de La Pixarra. "Es una alternativa mucho más razonable, más viable económicamente y compatible con la protección ambiental y paisajística del Naranco y de la ciudad. Frente a los grandes proyectos sin consenso ni justificación técnica, defendemos actuaciones proporcionadas, eficaces y pensadas para mejorar realmente la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
  2. Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
  3. La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
  4. La antigua galería del Calatrava ya tiene reservado el 90% de su espacio: estos son los proyectos para uno de los edificios más famosos de Oviedo
  5. Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
  6. Atención conductores: este viernes habrá cortes de tráfico en diferentes partes de Oviedo durante toda la mañana
  7. La nueva archiconocida churrería que se instalará en el centro de Oviedo y que busca trabajadores: 'Tan buenos como siempre, pero más elegantes que nunca
  8. Atención conductores, Oviedo ya vigila y multa por no llevar la nueva etiqueta de la DGT: multas de 800 euros y cientos de vehículos inmovilizados y enviados al depósito en otras ciudades

IU celebra que el Principado dé carpetazo a la Ronda Norte de Oviedo: "Era una disparate urbanístico, económico y ambiental: una infraestructura desmesurada"

IU celebra que el Principado dé carpetazo a la Ronda Norte de Oviedo: "Era una disparate urbanístico, económico y ambiental: una infraestructura desmesurada"

Ginés Morata, biólogo y jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica: "Con el covid nos salvó que España tiene una buena medicina, a pesar de sus deficiencias"

Todo a 10 euros: así será el mercadillo de ropa vintage que aterriza este fin de semana en Oviedo

Todo a 10 euros: así será el mercadillo de ropa vintage que aterriza este fin de semana en Oviedo

Alejandro Calvo, sobre la Ronda Norte de Oviedo: "Ni está en la Alianza por las Infraestructuras ni en nuestros planes"

Alejandro Calvo, sobre la Ronda Norte de Oviedo: "Ni está en la Alianza por las Infraestructuras ni en nuestros planes"

Una pediatra ovetense, en la lista Forbes de los 50 mejores divulgadores de salud de España: "Jamás imaginé que acabaría viviendo algo así"

Una pediatra ovetense, en la lista Forbes de los 50 mejores divulgadores de salud de España: "Jamás imaginé que acabaría viviendo algo así"

"La verbena de la Paloma" llega al Campoamor como un "hit" del género, con "un reparto verbenero de los de verdad" y las localidades agotadas hace meses

"La verbena de la Paloma" llega al Campoamor como un "hit" del género, con "un reparto verbenero de los de verdad" y las localidades agotadas hace meses

Creación inminente de 50 empleos en Oviedo: buscan perfiles para "incorporación inmediata"

Creación inminente de 50 empleos en Oviedo: buscan perfiles para "incorporación inmediata"

Las Jornadas Gastronómicas de la Ascensión llevan carne gobernada y tarta de queso con cerezas a todo el municipio de Oviedo

Las Jornadas Gastronómicas de la Ascensión llevan carne gobernada y tarta de queso con cerezas a todo el municipio de Oviedo
Tracking Pixel Contents