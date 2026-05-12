IU celebra que el Principado dé carpetazo a la Ronda Norte de Oviedo: "Era una disparate urbanístico, económico y ambiental: una infraestructura desmesurada"
Gaspar Llamazares defiende la vía rápida de La Pixarra como una alternativa más viable y sostenible para la movilidad de la ciudad
El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, celebró este martes que el Principado dé carpetazo a la Ronda Norte. "Supone una buena noticia para la ciudad y para el Naranco. Durante años hemos defendido que este proyecto era un disparate urbanístico, económico y ambiental, una infraestructura desmesurada sin una justificación real desde el punto de vista de la movilidad y concebida más al servicio de determinados intereses privados que del interés general de Oviedo".
Desde su punto de vista, la Ronda Norte responde a un "modelo agotado" que pasa por "construir más carreteras y más túneles como solución automática a los problemas de tráfico, cuando las ciudades modernas avanzan precisamente en la dirección contraria: transporte público eficiente, movilidad sostenible, mejora de los accesos existentes e integración urbana". Además, sostiene que los problemas de movilidad "no se resuelven perforando el Naranco ni promoviendo una obra de enorme impacto territorial y ambiental sobre uno de los espacios más emblemáticos y sensibles del concejo".
"Oviedo necesita soluciones útiles, viables y sostenibles", destacó. Por eso, volvió a insistur en la construcción de la vía rápida de La Pixarra. "Es una alternativa mucho más razonable, más viable económicamente y compatible con la protección ambiental y paisajística del Naranco y de la ciudad. Frente a los grandes proyectos sin consenso ni justificación técnica, defendemos actuaciones proporcionadas, eficaces y pensadas para mejorar realmente la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía”.
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