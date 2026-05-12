La jueza amplía a dos médicos más la querella por la lesión del futbolista de Oviedo Juan Milans

Nuevas citaciones de la plaza número 4 de instrucción de Oviedo por la presunta cadena de errores que a punto estuvo de costarle la amputación de una pierna a Juan Milans del Bosch García, un joven de 19 años que sufrió una lesión en un partido de fútbol.

La jueza ha admitido a trámite la ampliación de la querella contra dos médicos más que tendrán que declarar el próximo 1 de junio. Ese día están también llamados a pasar por sede judicial los padres del futbolista lesionado tras el partido entre el Nalón de Olloniego y el Grujoan el 14 de enero de 2024, el doctor Alberto Lajo y la psicóloga Patricia Álvarez como autores de los informes periciales aportados en la querella, la representante legal del Centro Médico de Asturias y un enfermero del mismo complejo sanitario.

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Estas declaraciones se sumarán a las de cinco traumatólogos de tres hospitales de Oviedo que comparecieron ante la jueza en marzo.