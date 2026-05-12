El nuevo podcast grabado en Oviedo: una conversación entre Arantxa Nieto, Isasaweis, Marisa Valle Roso y Yolanda Lobo
Cuatro voces femeninas debaten la transformación de los medios, los contenidos digitales y la brecha de género en plataformas online
La Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acogió este martes la grabación del podcast "Ni tan clásicas ni tan modernas". Se trata de un encuentro centrado en la transformación de los medios de comunicación, los contenidos digitales y el papel de las mujeres en las redes y plataformas actuales. Las protagonistas fueron la comunicadora Arantxa Nieto, la influencer Isasaweis, la cantante Marisa Valle Roso y la fundadora de Cincuenter, Yolanda Lobo. Cuatro voces con trayectorias muy diferentes pero conectadas por la comunicación, la creación cultural y las comunidades digitales.
El encuentro propuso una conversación abierta sobre cómo se informan las personas, opinan y generan comunidad. Además, se abordaron cuestiones como la evolución de los medios, la exposición pública en internet, la creación de contenidos, la música en plataformas digitales y los retos que plantean la brecha digital y el edadismo en las redes, especialmente para las mujeres mayores de 50 años.
El podcast pondrá también el foco en la importancia de construir espacios digitales más igualitarios, diversos y respetuosos, donde las mujeres puedan participar, expresarse y generar comunidad sin violencia, discriminación ni invisibilidad.
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