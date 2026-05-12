"O me das todo el efectivo o te pego cuatro tiros", así fue el atraco a un céntrico hotel de Oviedo

Oviedo despertaba el domingo todavía medio dormido, con esa calma engañosa de primera hora que parece blindar la ciudad frente a cualquier sobresalto. Eran las 7.50 de la mañana cuando el silencio del centro saltó por los aires en pleno corazón de la capital asturiana. El escenario: el histórico Gran Hotel España, en la calle Jovellanos. Tras el mostrador, una recepcionista afrontaba una mañana cualquiera hasta que un hombre irrumpió en el establecimiento y convirtió la rutina en miedo.

Según sostiene la Fiscalía del Principado de Asturias, el detenido se dirigió directamente hacia la trabajadora y, sin margen para la duda, la amenazó de forma brutal: le advirtió de que le pegaría “cuatro tiros” si no le entregaba “todo el efectivo” disponible. La escena, breve y asfixiante, terminó con la empleada entregando 875 euros de la caja registradora, atenazada por el miedo. Pero el episodio dejó un detalle tan desconcertante como inquietante: antes de abandonar el hotel, el sospechoso aseguró ser toxicómano y se quitó un rosario del cuello para entregárselo a la víctima. Un gesto casi surrealista en mitad de un atraco que ahora forma parte de una investigación con dos episodios violentos en apenas media hora.

Porque, según las diligencias, poco antes —sobre las 7.20 horas— el mismo hombre habría protagonizado otro intento de robo en la calle Holanda, en el Polígono del Espíritu Santo. Allí, presuntamente, amenazó de muerte con una piedra a un varón al que exigió el dinero que llevara encima. Incluso llegó a golpearle en el mentón, aunque sin causarle lesiones de consideración. El asalto no culminó y el sospechoso huyó del lugar en taxi.

La concatenación de hechos y el nivel de violencia exhibido han llevado a la Fiscalía a mover ficha con rapidez. El Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del arrestado.

La petición se sustenta, según fuentes fiscales, en el riesgo de reiteración delictiva y en la necesidad de proteger los bienes jurídicos de las víctimas.

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Dos episodios, una misma mañana y una ciudad que, en cuestión de minutos, pasó de la quietud dominical a una sucesión de escenas marcadas por la amenaza, la tensión y un rosario convertido en el detalle más extraño de una mañana de violencia.