Oviedo pone en marcha un análisis sobre la participación ciudadana en la zona rural
"El objetivo de esta iniciativa es escuchar directamente a quienes viven en esta parte del municipio para adaptar las herramientas de participación a su realidad y necesidades concretas", explicó el concejal de Participación Ciudadana, Mario Arias
El Ayuntamiento de Oviedo pondrá en marcha en los próximos días un análisis sobre la participación ciudadana en la zona rural del concejo, una iniciativa incluida en el Plan Estratégico de Participación Ciudadana 2025-2028, aprobado en julio de 2025 con el respaldo de todos los grupos políticos de la Corporación municipal.
La actuación, integrada en la Línea 3 del plan, dedicada a la mejora de la cultura participativa, la información, la comunicación y la formación, consistirá en el envío de un cuestionario a asociaciones vecinales y colectivos rurales. El objetivo es conocer de primera mano las necesidades, propuestas y percepción de los vecinos sobre los canales de participación existentes.
El cuestionario abordará cuestiones como la utilidad de los consejos de distrito, la calidad y alcance de la información que reciben las asociaciones y las posibles herramientas para mejorar la participación en pueblos y parroquias. El concejal de Participación Ciudadana, Interior, Relaciones Institucionales y Distritos, Mario Arias, explicó que "el objetivo de esta iniciativa es escuchar directamente a quienes viven en la zona rural para adaptar las herramientas de participación a su realidad y necesidades concretas".
Arias defendió que el Plan Estratégico de Participación Ciudadana constituye "una hoja de ruta consensuada por toda la Corporación Municipal" y "una apuesta para acercar la administración a los vecinos, fomentando canales de participación más accesibles y útiles". El edil añadió que este análisis permitirá detectar mejoras y nuevas medidas para reforzar la implicación vecinal en la vida municipal, especialmente en los ámbitos rurales del municipio.
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