Una pediatra ovetense, en la lista Forbes de los 50 mejores divulgadores de salud de España: "Jamás imaginé que acabaría viviendo algo así"

No todo el mundo entra en una lista de Forbes, hace una firma de libros en EE. UU. y participa en un popular podcast. Y menos en la misma semana. Sin embargo, la ovetense Lucía Galán, más conocida como "Lucía, mi pediatra", puede decir orgullosa que lo ha hecho.

Desde que esta doctora abrió su blog han pasado ya 12 años. Tras todo este tiempo de trabajo constante hablando sobre salud a familias y divulgando conocimiento mientras combate los múltiples bulos y desinformaciones que circulan por las redes sociales cada día, en este momento suma 1,2 millones de seguidores únicamente en Instagram, los cuales reafirman en los comentarios de todas sus publicaciones lo mucho que el contenido de la asturiana les ha ayudado. Además de divulgar mediante estas vías, la fundadora del Centro Creciendo ofrece cursos online que son muy demandados: embarazo, lactancia, RCP a niños, la llegada de un hermano...

En cuestión de una semana, esta pediatra ha conseguido tres logros importantes en su carrera.

Forbes Women

La revista ha vuelto a incluir a "Lucía, mi pediatra" en una de sus listas, esta vez apareciendo como uno de los 50 mejores divulgadores sanitarios de España en el número de mayo: "Los top 50 divulgadores expertos en salud". Es un reconocimiento importante, ya que implica su incorporación en "los mejores nombres de quienes velan por una salud sana y bella", según Forbes. Esta tirada se anunció el pasado 5 de mayo, publicándola Lucía Galán en sus redes sociales el día 8, ya con el ejemplar en las manos.

"Me siento profundamente agradecida. La revista Forbes me ha incluido un año más entre las 50 top divulgadoras sanitarias de España. Y aunque recibir un reconocimiento así emociona muchísimo, la verdad es que detrás de esta foto hay mucho más que números, seguidores o publicaciones bonitas. Hay más de diez años de trabajo constante. Más de diez años estudiando, leyendo, actualizándome, dudando, aprendiendo y comunicando intentando estar siempre a la altura de la enorme responsabilidad que supone hablar de salud a millones de familias", manifiesta la doctora asturiana.

"Porque divulgar no es solo 'subir contenido'. Divulgar, cuando se hace con rigor y conciencia, también tiene sombras. Tiene cansancio. Tiene exposición. Tiene críticas. Tiene días en los que una siente que jamás llegará a todo o que incluso ha dejado de merecer la pena. Tiene el peso de saber que cada palabra importa. Y tiene también la dificultad de intentar comunicar ciencia en un mundo donde el ruido, los bulos y la desinformación muchas veces corren más rápido que la evidencia. Pero si sigo aquí, al pie del cañón, es gracias a vosotros. Gracias a esta inmensa comunidad que sigue creyendo que se puede comunicar desde el rigor científico sin perder la sensibilidad", escribió.

Lucía Galán "jamás" imaginó cuando abrió su blog hace 12 años que acabaría "viviendo algo así". Y por esto, "estoy más que orgullosa, profundamente emocionada".

Este logro no es algo especialmente novedoso en la carrera de Lucía Galán. Forbes lleva reconociendo su trabajo desde 2021 incluyéndola en la lista del top 100 mejores médicos de España, así como en 2022 y en 2023.

En Miami

Los múltiples libros que ha publicado la Dra. Lucía Galán han atrapado a 1,5 millones de lectores y llegaron ya a 60 ediciones; además, algunos de ellos han sido traducidos a varios idiomas. Con estos números, esta escritora pudo cruzar el charco y aterrizar en Estados Unidos para hacer una firma de libros en la ciudad de Miami, algo especialmente complicado de realizar para los autores españoles. Esta cita con sus lectores, celebrada el pasado 6 de mayo y ya de por sí un logro importante, fue además un rotundo éxito. Así, 'Lucía, mi pediatra' sintió el calor de sus seguidores en el otro lado del mundo, una ambición que tienen todos aquellos que escriben y que ella ha tenido la oportunidad de experienciar gracias a su arduo trabajo diario.

Roca Project

Consolidado como uno de los podcasts más escuchados en España, 'Roca Project' está centrado en el crecimiento personal y en conversaciones profundas. El podcast, con capítulos semanales, es conducido por Carlos Roca, quien entrevista a expertos y figuras influyentes buscando historias inspiradoras y enfocarse en el valor humano. En el último capítulo, el número 90, Carlos Roca tuvo como invitada a Lucía Galán: "Criar sin destruir a tu hijo: lo que le haces le marca", lanzado el pasado 6 de mayo.

Conversaron sobre varios temas, algunos de ellos delicados, como las expectativas sobre los hijos, ser padres con más edad, compaginar la vida laboral con ser madre, las diferencias entre niños y niñas o ideas de juegos para conectar con los hijos, todo ello desde el punto de vista de, además de una pediatra, una madre.

Con esta participación, la pediatra ha ganado exposición y visibilidad con un público nuevo, sumando seguidores y un triunfo más a su carrera.