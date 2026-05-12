El PSOE reprocha al PP las explicaciones sobre el asentamiento en antigua fábrica de loza de San Claudio

La concejala socialista Marisa Ponga mostró este martes su preocupación porque la edil de Política Sociales, María Velasco, utilice el "discurso de la okupación" para tapar el problema de los asentamientos en la fábrica de loza de San Claudio. “Todas las explicaciones que han dado se han limitado en señalar que, cuando fueron con la Policía Local, no encontraron a nadie, pero que, en una visita posterior de los servicios sociales, sí se comprobó que había personas viviendo allí, a las que se les ofreció acudir a la Unidad de Trabajo Social", detalló.

“Lo más preocupante es que la concejala se ha negado a hablar de infravivienda porque, según ha sostenido, se trata de un problema de okupación protagonizado por personas itinerantes. Estamos hablando de personas que viven en condiciones indignas, no de una campaña de propaganda sobre la okupación. Mezclar ambos conceptos es irresponsable y solo busca alimentar el alarmismo y el enfrentamiento vecinal”. También lamentó que el equipo de gobierno “vuelva a recurrir a discursos simplistas en lugar de asumir su responsabilidad política”. “Cuando hay familias viviendo en infraviviendas, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es intervenir desde los servicios sociales, reforzar la atención y coordinar recursos, no buscar titulares fáciles”.

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Ponga recordó que desde el PSOE ya se había advertido de las “enormes carencias” que arrastran los servicios sociales municipales, con falta de personal y de capacidad de intervención. En este sentido, criticó que el acuerdo anunciado por el gobierno local para reformar la atención social primaria “sigue sin traducirse en más plantilla ni en más presupuesto”. “Lo preocupante no es solo que María Velasco hable de okupación; lo preocupante es que parece no entender la diferencia entre ocupar una vivienda y un problema de exclusión social que obliga a personas a habitar las ruinas de una fábrica. Esa confusión retrata perfectamente la ausencia de una política social seria en este Ayuntamiento”, afirmó.