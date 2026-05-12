Así será la XXVI Preba de la Sidra de Gascona en Oviedo: fechas, horarios y programación

Gascona volverá a brindar por la sidra del 1 al 7 de junio con una nueva edición de la Preba de la Sidra, una cita ya consolidada en el calendario festivo de Oviedo que convertirá la popular calle ovetense en escaparate de la gastronomía, la cultura sidrera y la tradición asturiana.

Durante toda la semana, las sidrerías de la calle Gascona acogerán las Jornadas de Platos a la Sidra, una propuesta gastronómica que servirá de antesala a los actos centrales del fin de semana y que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de elaboraciones vinculadas a uno de los productos más representativos de Asturias.

La programación propiamente festiva arrancará el viernes 5 de junio con una charla coloquio sobre la cultura sidrera, que se celebrará de 19.00 a 20.30 horas. La actividad busca poner en valor el mundo de la sidra más allá de su dimensión gastronómica, abordando su importancia social, histórica y cultural en Asturias. La jornada continuará a las 21.00 horas con el concierto de Fran Juesas, que contará además con Los Jimaguas como artistas invitados, poniendo el acento musical a la primera gran noche de la Preba.

El sábado 6 de junio concentrará buena parte de la actividad con una programación pensada para todos los públicos. Entre las 12.00 y las 15.00 horas se celebrará la II Preba de la Sidra Artesana, una cita que permitirá acercarse a distintas elaboraciones y propuestas relacionadas con la sidra artesana.

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar el Concurso Oficial de Escanciadores, uno de los actos más esperados por los aficionados y profesionales del sector. La actividad del sábado se prolongará hasta la noche con “Gascona en danza”, prevista para las 20.30 horas.

El domingo 7 de junio llegará el momento central de la celebración con la XXVI Preba de la Sidra de Gascona, que se desarrollará de 12.00 a 15.00 horas. La cita volverá a reunir a vecinos, turistas y amantes de la sidra en una de las calles más emblemáticas de Oviedo, consolidada desde hace décadas como referencia hostelera y sidrera.

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Con esta programación, Gascona reafirma su condición de escaparate de la cultura sidrera asturiana, combinando durante una semana gastronomía, divulgación, música, escanciado y tradición.