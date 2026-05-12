"La verbena de la Paloma" llega al Campoamor como todo un "hit" y con "reparto verbenero"

"La verbena de la Paloma", el tercer y penúltimo título del Festival Lírico Español de Oviedo, que organiza la Fundación Municipal de Cultura de la capital asturiana en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, se presentó ayer en el Teatro Campoamor, con el numeroso elenco de la producción capitaneado por sus directores, Víctor Pablo Pérez, en lo musical, y Nuria Castejón, en la escena. El concejal y presidente de la fundación municipal, David Álvarez, se refirió a la nueva entrega lírica como a "uno de los hits del corpus de la zarzuela", que se redondea, en este montaje, con un prólogo, a modo de sainete, "Adiós, Apolo", escrito por Álvaro Tato, que recrea la última noche del mítico teatro madrileño, el mismo en el que en 1894 se estrenó "La verbena de la Paloma".

Las entradas para esta función, probablemente la que más expectación ha levantado esta temporada, se agotaron al poco de salir a la venta, para las dos funciones, la del estreno el 14 de mayo a las 19.30 horas, y para la segunda, el 16 de mayo, a las 19.00. El reparto y el equipo técnico de "La verbena de la Paloma", ante tanto interés, reclamó ayer que se amplíe la oferta a una tercera función cuanto antes y confirmó a la ciudad de Oviedo y el Campoamor como "segundo referente nacional" de la lírica española, solo superado por el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Con esta producción Víctor Pablo Pérez, que en los años ochenta estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de Asturias (OSA) –germen de la actual Sinfónica del Principado (OSPA)– regresa a la comunidad en la que residió durante muchos años, hasta asumir la dirección de la Sinfónica de Tenerife, y a la que siempre ha permanecido vinculado. "Siempre es un placer volver a Oviedo". En su festival lírico encuentra Víctor Pablo Pérez "lo mejor de lo mejor" del género y para él Oviedo es "una ciudad musical por excelencia".

"La verbena de la Paloma", con música de Bretón y libreto de De la Vega, es de sobra conocida y el director de orquesta burgalés se detuvo a comentar el prólogo con que se acompaña en esta producción, estrenada en 2023 en el Teatro de la Zarzuela. "Adiós, Apolo" es, dijo, "un homenaje muy especialmente al género chico" y contiene "alguna de las piezas más bellas y divertidas".

Nuria Castejón, la responsable de la puesta en escena, avanzó que la que el jueves se estrenará en el Teatro Campoamor es una versión clásica de "La verbena de la Paloma", que ella, simplemente, ha "acercado un poco en el tiempo", hasta 1929, para aproximar la acción a la de la pieza que la precede, concebida como "un homenaje al Apolo", con una selección de temas estrenados en el teatro y los actores y cantantes recreando su última noche, que fue memorable y de la que contó que que el público, que se negaba a abandonar la sala, tuvo que ser desalojado por la Policía. Y todo narradó, añadió Castejón, "desde el humor y en un tono muy romántico, como soy yo".

El director artístico de la temporada de zarzuela de Oviedo, Cosme Marina, comentó que "a lo largo de 33 años se han hecho en este teatro muchas ‘verbenas de la Paloma’, pero ninguna como esta", con un "inmensísimo elenco, uno de los más grandes y numerosos que hemos tenido y que lleva en volandas la función". A ella se refirió Marina como a un montaje "híbrido", en el que destaca "la buena dramaturgia con la que están cosidas las dos piezas" y el reparto, "un reparto verbenero de los de verdad".

Gurutze Beitia, que hará de Tía Antonia en la producción, contó ayer que el equipo está trabajando "como una familia de verdad", felices todos de actuar en Oviedo y lamentando que no haya una tercera función para que todo el mundo pueda disfrutar de este montaje. Su compañera de reparto, la soprano Carmen Romeu, que interpretará a Susana, destacó que Víctor Pablo Pérez agrega a la partitura, tan conocida, "un punto de vista y unos matices de frescura diferentes". La ovetense María Zapata, que será Casta, añadió que "la obra es sumamente divertida, para verla varias veces".

Rafael Castejón, que hace de director de escena en el prólogo y de tabernero en "La verbena de la Paloma" aseguró que en esta producción coinciden "muy buenos actores, y muy buenos cantantes que son buenos actores" y añadió que, a su juicio, hay muchos factores que garantizan el éxito del espectáculo. "La modernez", sentenció finalmente, "significa hacer las cosas bien".

Encuentro con Víctor Pablo Pérez en el Auditorio

Paralelamente a la zarzuela, dentro del ciclo "Off Conciertos", la Fundación Municipal de Cultura ha programado un encuentro –con entrada libre, hasta completar aforo– con el maestro Víctor Pablo Pérez, el viernes 15 de marzo en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, con el título "Historias de la historia musical de Oviedo".

Noticias relacionadas

Al día siguiente, dentro de la misma programación, la editorial Pintar-Pintar organiza un taller infantil en torno a nuevo título, "Una verbena de colores. Música, movimiento y expresión plástica", para niños de cinco o más años. Habrá dos sesiones, a las 12.30 y a las 16.30 horas, en el salón de te del Campoamor y en este caso es necesaria inscripción previa, a través de entradas.oviedo.es.