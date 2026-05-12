Vox critica la negativa del Principado a la Ronda Norte: "No les convence nada que suponga prosperidad y futuro para Oviedo"

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo calificó este martes de "nefasto" el carpetazo definitivo del Gobierno del Principado al proyecto de la Ronda Norte, una infraestructura que la formación considera "urgente y necesaria" para resolver los problemas de movilidad de la capital asturiana y garantizar su desarrollo futuro.

La portavoz municipal de Vox, Sonsoles Peralta, cargó contra el Ejecutivo autonómico de Adrián Barbón y aseguró que "al gobierno social comunista de Barbón no le convence nada que suponga prosperidad y futuro para Asturias y para Oviedo". Peralta rechazó los argumentos esgrimidos por el Principado sobre el impacto territorial y ambiental del proyecto, que definió como "una falacia más a la que se aferra la izquierda en su propósito y obsesión por limitar el progreso y recortar libertades".

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Desde Vox Oviedo insistieron en que continuarán defendiendo la Ronda Norte desde las instituciones y situaron la decisión del Principado dentro de las consecuencias de los gobiernos socialistas "central y regional". "Vox siempre ha defendido que la Ronda Norte es una infraestructura urgente y necesaria para solucionar los problemas de movilidad y para dotar de futuro próspero a nuestro municipio", afirmó Peralta, que añadió que su formación seguirá reclamándola "cuando esté en el gobierno".