Un año y nueve meses de prisión: la pena que pide Fiscalía para el hombre acusado de atropellar a tres niñas en Oviedo

Conducía a una velocidad excesiva y acabó atropellando a tres niñas. La Fiscalía solicita una condena de un año y nueve meses de prisión y un lustro sin poder conducir para el hombre acusado de invadir una acera de la calle Padre Vinjoy y llevarse por delante a las menores causándoles varias heridas de gravedad. Los hechos tuvieron lugar a las 8.12 horas el 24 de enero de 2025. El acusado conducía por la calle Hermanos Pidal a una velocidad notoriamente superior a la permitida y sin adaptar su conducción a las circunstancias de la vía. Al aproximarse a la intersección con la calle Padre Vinjoy, y a pesar de que el semáforo había entrado en fase ámbar cinco segundos antes, el investigado mantuvo su velocidad, muy superior a la permitida, sin efectuar ninguna maniobra de frenado.

A continuación, giró a una celeridad incompatible con la seguridad vial, lo que provocó el subviraje del vehículo y la consiguiente pérdida de control del mismo, invadiendo la acera y poniendo en peligro la vida e integridad física de varios peatones, varios de los cuales tuvieron que apartarse apresuradamente para evitar ser atropellados. Finalmente, el acusado arrolló a tres menores de edad, causándoles heridas graves. Tardaron en curar 277, 376 y 91 días, respectivamente y tienen secuelas, tal y como aparece reflejado en el escrito de conclusiones provisionales que la Fiscalía ha entregado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 1.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de conducción temeraria recogido en el artículo 380.1 del Código Penal en concurso con tres delitos de lesiones por imprudencia grave que están incluidos en los 152.1.1 y del 147.1. Y solicita que se condene al acusado a 1 año y 9 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 5 años. La imposición de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un plazo superior a dos años conlleva la pérdida de la autorización administrativa para conducir,

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a las tres menores con 42.092,75 euros; 36.468,85 euros; y 4.915,41 euros, respectivamente. Y al Sespa, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos de asistencia sanitaria.

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De estas cantidades, más los intereses legales correspondientes, responderá directamente la compañía aseguradora. El acusado indemnizará conjunta y solidariamente con la entidad aseguradora dentro de los límites del seguro obligatorio.