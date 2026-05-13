Asturdai renueva su gama SUV con el Hyundai Santa fe

Asturdai tiene las "expectativas muy altas" en esta nueva edición de la Feria del Automóvil. Una cita en la que el concesionario ha renovado su gama SUV de la mano del nuevo Hyundai Santa fe sin olvidarse del consolidado Hyundai Kona.

CUESTIONARIO ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria? ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas? ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este? ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…? ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

Estas son las respuestas al cuestionario:

1. Este año el protagonismo absoluto lo asume la renovación de nuestra gama SUV, liderada por el nuevo Hyundai SANTA FE. Su diseño innovador y rompedor supone un antes y un después dentro del segmento, acompañado por el Hyundai KONA, ya consolidado como una referencia en versatilidad y funcionalidad.

2. Nuestras expectativas para esta edición son muy altas. Ubicarnos en un marco como La Vega nos permite conectar con un público muy amplio y reforzar nuestro liderazgo en Asturias. Más allá de la visibilidad, nuestro objetivo es traducir el interés en un volumen récord de operaciones.

3. La compra de un vehículo combina una decisión emocional con una evaluación técnica, y ese trato directo nos permite comprender mejor las necesidades reales de cada cliente, resolver de manera cercana las dudas sobre la transición hacia la movilidad eléctrica y reforzar el lado más humano de la marca.

4. Prevemos una demanda muy fuerte en los SUV híbridos e híbridos enchufables, con el TUCSON manteniéndose como el gran favorito del público gracias a su equilibrio entre tecnología, eficiencia y diseño. Sin embargo, también estamos detectando un interés cada vez mayor por dar el salto definitivo hacia la movilidad 100 % eléctrica.

5. Junto a los descuentos directos para particulares, presentamos una oferta inédita para el sector profesional: financiación al 0% en modelos seleccionados y condiciones excepcionales para autónomos y pymes. Nuestro objetivo es que el tejido empresarial asturiano pueda renovar sus flotas con tecnología de última generación, eliminando el coste financiero como barrera de acceso.