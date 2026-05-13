Autoavisa, casa del híbrido enchufable más vendido de Europa

En Autoavisa confían un año más en "la visibilidad de sus productos" gracias a la Feria del Automóvil "Ciudad de Oviedo". Una cita ineludible en el 50 aniversario de Ford en España. Una fecha especial que el concesionario celebrará con grandes descuentos y ventajas de financiación.

CUESTIONARIO ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria? ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas? ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este? ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…? ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

Estas son las respuestas al cuestionario:

1. Tendremos expuesto el nuevo Ford Capri también nuestro Puma GEN-E totalmente eléctricos sin que falte el resto de nuestra gama con el Kuga PHEV como vehículo híbrido enchufable más vendido en Europa, la gama familiar Tourneo en sus dos versiones Courier y Connect.

2 . Esperamos como cada Feria de Oviedo dar una gran visibilidad a nuestros productos, estamos en un momento muy importante para Ford ya que este año se cumplen 50 de la llegada de Ford como fabricante a España, la primer gran marca que confió en nuestro país para instalar una planta de producción y, lógicamente, esto se acompaña de una batería de oportunidades comerciales que los clientes no querrán dejar pasar.

3. Esta claro que pese al auge de internet como medio de acceso a la información el coche sigue teniendo un componente pasional que necesita de tocar el producto para poder tener una idea de compra clara. En el caso de Ford la experiencia de condición es vial por su calidad, por lo que invitamos también a los clientes a pasar por nuestras concesiones y probar nuestra gama de vehículos.

4. Tenemos la suerte de poder atender a cualquier necesidad de motorización que busquen los clientes con una gama que abarca todas las motorizaciones y todos los segmentos aunque con el incremento y dificultades de los vehículos de combustión los clientes están perdiendo el miedo a la electrificación del parque.

5. Todas las derivadas de la celebración de esos 50 años en España, una fecha muy especial como hemos dicho que hace que tengamos unos descuentos y condiciones de financiación imbatibles.