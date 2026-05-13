Autosa, sinonimo de ventajas exclusivas

Autosa aterriza en la Feria del Automóvil "Ciudad de Oviedo" con expectativas altas y con sus modelos más conocidos tanto en Mini como en BMW, las marcas insignias del concesionario.

CUESTIONARIO ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria? ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas? ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este? ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…? ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

Estas son sus respuestas al cuestionario:

1. Autosa acudirá con su programa de vehículos seminuevos certificados con sus marcas BMW Premium y Mini Next. Vehículos con un protocolo de revisión pautadas por la marca y con ventajas exclusivas: dos años de garantía sin limite de kilómetros, libre de mantenimientos en 10.000kms, asistencia y movilidad….etc.

2. Las expectativas pasan por mejorar la cifra de visitas y ventas de las ediciones anteriores. En cuanto a la visibilidad de marca, es un orgullo y un privilegio representar a una marca como BMW con más de 100 años a sus espaldas, a pesar del éxito y reconocimiento de nuestra marca, no queremos faltar a esta cita en Oviedo y acudiremos con nuestros modelos más icónicos en ambas marcas.

3. En un mundo tan digitalizado, nos permite trasladar la experiencia de cliente en un espacio único donde los visitantes podrán ver los distintos modelos y apreciar las diferencias de marca y producto.

4. Sin duda alguna el vehículo seminuevo certificado en cualquiera de sus versiones . Hemos de recordar que en España en 2025 las ventas de vehículos usados han duplicado a las ventas de nuevos. Y en otros mercados más consolidados incluso lo llegan a triplicar. Las expectativas para 2026 y 2027 son de crecimiento de venta en el mercado de segunda mano.

5. De la mano de BMW BANK hemos cotizado para todas nuestras unidades expuestas un sistema de financiación flexible con cuotas muy inferiores a las de una financiación tradicional. Donde podremos incluir si lo deseamos tanto el mantenimiento como el seguro.

Se trata de cuotas únicas para los clientes de exposición ( tanto en Feria como en nuestras instalaciones ) y no disponibles en nuestros canales digitales.