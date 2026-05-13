AutoSalón, una apuesta por los híbridos y eléctricos

Autosalón es uno de los imprescindibles de esta cita con el motor. Un año más, el concesionario llega a La Vega con un objetivo: ofrecer al público una amplia selección de vehículos nuevos y seminuevos.

CUESTIONARIO ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria? ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas? ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este? ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…? ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

Estas son sus respuestas al cuestionario:

1. En esta feria vamos a ofrecer una buena selección de vehículo nuevo y semi-nuevo. En persona les mostraremos todas las novedades y ofertas de interés.

2. Esta feria genera una nueva línea de contacto entre clientes y concesionarios al facilitar el conocimiento desde un mismo punto. Así mismo aprovechamos para dar conocimiento de las novedades tecnológicas y del sector automovilístico.

3. Para nosotros es fundamental el contacto directo. En estos momentos de incertidumbre en cuanto a tecnologías, motorizaciones e incentivos, el profesional de concesionario está siendo la palanca que facilita ese conocimiento y que ayuda a elegir la mejor opción según sus posibilidades y necesidades de uso.

4. En líneas generales, los vehículos que permiten acceder a etiquetas ECO o 0 son los más demandados. Notándose una creciente demanda del coche eléctrico e híbrido enchufable. En referencia a ello, los clientes podrán encontrar una buena selección de vehículos híbridos o eléctricos, que en muchos casos permitirán acceder a la solicitud del próximo plan Auto+.

5. Todos nuestros coches van contar con promociones especiales durante la Feria del Automóvil de Oviedo.