AutoSalón, una apuesta por los híbridos y eléctricos
La casa acudirá a la muestra con una amplia gama de vehículos nuevos y seminuevos, con promociones especiales
L.L.
Autosalón es uno de los imprescindibles de esta cita con el motor. Un año más, el concesionario llega a La Vega con un objetivo: ofrecer al público una amplia selección de vehículos nuevos y seminuevos.
CUESTIONARIO
- ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria?
- ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas?
- ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este?
- ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…?
- ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?
Estas son sus respuestas al cuestionario:
1. En esta feria vamos a ofrecer una buena selección de vehículo nuevo y semi-nuevo. En persona les mostraremos todas las novedades y ofertas de interés.
2. Esta feria genera una nueva línea de contacto entre clientes y concesionarios al facilitar el conocimiento desde un mismo punto. Así mismo aprovechamos para dar conocimiento de las novedades tecnológicas y del sector automovilístico.
3. Para nosotros es fundamental el contacto directo. En estos momentos de incertidumbre en cuanto a tecnologías, motorizaciones e incentivos, el profesional de concesionario está siendo la palanca que facilita ese conocimiento y que ayuda a elegir la mejor opción según sus posibilidades y necesidades de uso.
4. En líneas generales, los vehículos que permiten acceder a etiquetas ECO o 0 son los más demandados. Notándose una creciente demanda del coche eléctrico e híbrido enchufable. En referencia a ello, los clientes podrán encontrar una buena selección de vehículos híbridos o eléctricos, que en muchos casos permitirán acceder a la solicitud del próximo plan Auto+.
5. Todos nuestros coches van contar con promociones especiales durante la Feria del Automóvil de Oviedo.
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