Adrián Barbón, en la presentación de la primera novela de Carlos Llaneza: "Me fascina la búsqueda de la felicidad y el amor a la vida de este libro"

"Por ser lo que fueron, soy lo que soy". Carlos Fernández Llaneza remató con estas palabras de su "ópera prima" literaria la puesta de largo de "Historias menudas o viceversa", una presentación que tuvo lugar este miércoles en el club la NUEVA ESPAÑA, en compañía del presidente del Principado, Adrián Barbón; de la cronista oficial de Oviedo, Carmen Ruiz-Tilve, y de Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA.

Un relato de relatos por el que desfilan personas sencillas, tan ricas en vivencias como anónimas, donde se cuelan historias de barrios y pueblos, de perdedores y de gente hecha a sí misma pero sin el lustre que dan los triunfos sociales. Casi hizo un espoiler su autor a lo largo de la casi media hora en la fue desgranando cada uno de los protagonistas de los relatos. De Migio el americano, al cura Argimiro, pasando por Nano, el tonto del pueblo; Bernardo, un noble venido a menos pero tremendamente generoso; doña Joaquina la profesora hija de maestro represaliado, Paulita, la monja que deja los hábitos tras una crisis de fe y un enamoramiento del médico que la atendió cuando cayó enferma o Macu, "la chica de la droga, reflejo de muchos amigos del Vallobín de mi juventud", reveló Carlos Llaneza. "Empecé este libro hace treinta años, pero dejé los papeles en un cajón, casi no entendía ya la letra, pero en noviembre encontró el hilo y los fines de semana me dio por escribir", contó el autor. "La ficción te permite vivir dos veces", resaltó Llaneza, quien, no obstante, reconoció como totalmente biográfica la parte en la que habla de sus padres.

Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), advirtió de entrada que su presencia en este estreno nada tenía que ver con su condición de "jefe de filas" de Carlos Fernández Llaneza, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo además de escritor novel en cuanto a la ficción se refiere. De hecho, poco o casi nada se habló de política en la presentación de "Historias menudas o viceversa", una obra de la que Barbón confesó haber hecho una lectura apresurada desde que el libro llegó a sus manos, el pasado sábado. "Me gusta leer los libros con calma, suelo hacer una primera vuelta más rápida, luego una segunda más sosegada y en un tercera descubres algo que siempre se te escapa", detalló el presidente autonómico. Pero de esa lectura inicial, destacó "el tributo a la infancia, a los recuerdos, a la nostalgia" y el homenaje que Carlos Fernández Llaneza "hace en base a historias que edifican una historia con mayúscula". Barbón se confesó fascinado "por la búsqueda de la felicidad" que se puede leer a lo largo de la obra y "el amor a la vida" que también se encuentre el lector . "Por eso Carlos merece que lo leamos", animó el presidente del Principado.

También la cronista oficial de Oviedo, Carmen Ruiz-Tilve, aconsejó su lectura. "Es un escritor completo", afirmó de Carlos Fernández Llaneza, "que se presentó en mi casa hace treinta años, era un chaval". La cronista adelantó que se trata de un libro "que se lee muy bien" y también se refirió a alguno de los personajes como el cura Argimiro que se llama igual, precisó, "que el que me casó en San Pedro de los Arcos".

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Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, abrió la presentación, desveló "los nervios y el pudor" con los que vivió Carlos Llaneza los días previos al estreno de una obra "que es un retrato de la gente sencilla", en la que "reivindica el valor de lo pequeño". Un libro, aseguró Rivero, "en el que se encuentra al autor". El estreno contó con la asistencia del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, de la secretaria general de la Agrupación Socialista de Oviedo, Delia Losa, y del expárroco de La Tenderina y exvicario de la diócesis, Alberto Reigada, entre otros, en el Club de LA NUEVA ESPAÑA, que estaba lleno.