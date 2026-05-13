BYD, un líder en vehículos enchufables

Nuevos lanzamientos y modelos a precios únicos. Esto es lo que los asistentes a la Feria del Automóvil podrán encontrar si se pasan por el stand de BYD, una marca con gran capacidad tecnológica que crece rápidamente.

CUESTIONARIO ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria? ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas? ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este? ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…? ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

Estas son las respuestas al cuestionario:

1. Los clientes podrán encontrar modelos de reciente lanzamiento como el Atto 2 DM-i y el Atto 3 EVO o vehículos a precios únicos como el BYD Seal U DM-i desde 29.990€ con un año de seguro incluido, además de encontrarse con ofertas únicas de feria y con descuentos de hasta 16.295€ en toda la gama.

2. Queremos reforzar la visibilidad de la marca y acercarla a todo el público que asista. BYD es una marca con una gran capacidad tecnológica y con un crecimiento muy rápido, por lo que este tipo de ferias son una oportunidad perfecta para dar a conocer sus avances y valores.

3. El contacto directo es fundamental, ya que nos permite resolver sus dudas y que la gente conozca en persona la marca sin necesidad de que se desplacen al concesionario.

4. BYD lidera el mercado tanto de vehículos enchufables, como en los modelos eléctricos, destacando el ATTO 2 DM-i y el Seal U DM-i o el Dolphin Surf, que son los modelos que más éxito están teniendo y más se están vendiendo.

5. Durante la feria ofreceremos condiciones especiales exclusivas para los asistentes a feria, y ofertas únicas como los descuentos de hasta 16.295€ en toda la gama y en nuestro modelo más vendido el BYD Seal U DM-i desde 29.990€ con un año de seguro incluido.