La caída del sistema informático provoca largas colas en la oficina del DNI de Oviedo
La Policía Nacional asegura que el problema ya está solucionado y que en los próximos días se reforzará el servicio para "ponerse al día" y reducir las molestias a los ciudadanos afectados
La oficina del DNI de Oviedo, situada en la comisaría de la calle General Yagüe, ha registrado este miércoles largas colas y retrasos tras una caída del sistema informático que afectó a la tramitación de documentos.
Según informa la Policía Nacional, el sistema ya ha sido recuperado, aunque la incidencia ha dejado una acumulación de citas y esperas durante la jornada. Algunos usuarios optaron por marcharse ante la demora, mientras que otros permanecieron en la oficina a la espera de poder ser atendidos.
La situación ha obligado a reorganizar el servicio para intentar absorber el retraso generado. La Policía prevé reforzar la atención en los próximos días con el objetivo de ponerse al día y reducir las molestias a los ciudadanos afectados.
La incidencia ya está resuelta, pero sus efectos todavía se dejan notar en una oficina que durante buena parte de la mañana ha vivido una jornada más complicada de lo habitual.
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