Calvo descarta definitivamente la Ronda Norte de Oviedo y Canteli asegura que «se hará sí o sí» por el PP

La Ronda Norte de Oviedo queda definitivamente fuera del mapa del Principado. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, cerró este martes la puerta al proyecto en la Junta del Principado al asegurar que la infraestructura «ni está en la Alianza por las Infraestructuras ni está en los planes del Gobierno del Principado», una afirmación que choca frontalmente con la posición del alcalde, Alfredo Canteli, que minutos después respondió con contundencia en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA: «Oviedo tendrá Ronda Norte sí o sí; si no es con el PSOE, lo será con el PP en el Gobierno».

El carpetazo del Ejecutivo autonómico al histórico proyecto de circunvalación salió a relucir en una sesión de control de la Junta, donde Calvo respondió a una pregunta formulada por el diputado del PP Pedro de Rueda. El consejero justificó el descarte apelando a criterios de prioridad inversora, movilidad y sostenibilidad ambiental. «Basta analizar los datos», argumentó Calvo para defender que la verdadera necesidad del área metropolitana pasa por la ampliación mediante tercer carril de la A-66 entre Lugones y El Caleyo, así como la mejora integral de sus enlaces. Según expuso, se trata de «uno de los principales corredores de Asturias», con unos 60.000 vehículos diarios y «problemas reales de congestión, incorporaciones y trazados peligrosos».

Frente a ello, sostuvo que la movilidad en el norte de Oviedo «requiere de un análisis riguroso, exhaustivo y realista» y advirtió de que los problemas de tráfico «no se solucionan solo con la apertura de nuevas infraestructuras», menos aún cuando se plantea una actuación de «enorme impacto territorial y ambiental» sobre el Naranco. El consejero fue especialmente crítico con el diseño defendido por el Ayuntamiento, que incluye un túnel bajo la ladera. «Es una obsesión por plantear una infraestructura faraónica sin saber para qué sirve», llegó a afirmar.

Calvo contrapuso el rechazo a la Ronda Norte con la inversión autonómica ya ejecutada en la capital. Recordó que el Principado ha movilizado más de 11 millones de euros en actuaciones para mejorar la movilidad de Oviedo y su entorno, incluyendo obras en Luis Oliver, Nicolás Soria, la pasarela peatonal entre estaciones y nuevos intercambiadores. «Son actuaciones útiles, en marcha y que mejoran el día a día», defendió.

La respuesta no convenció al PP. Pedro de Rueda acusó al Gobierno regional de dar marcha atrás respecto a su postura histórica y recordó que en 2019 el entonces responsable de Infraestructuras del Principado definió la Ronda Norte como «un proyecto fundamental». «Lo anómalo es seguir debatiendo esto», reprochó el diputado popular, que insistió en que la infraestructura es «estratégica» y que «Oviedo lleva décadas esperando»..

En esa misma línea se expresó Alfredo Canteli. El alcalde volvió a reivindicar la necesidad de cerrar la circunvalación de la ciudad para evitar que el tráfico procedente de la AS-II siga atravesando el centro urbano. «Oviedo necesita ser una ciudad moderna», señaló, lamentando que mientras otras capitales avanzan en proyectos similares, la capital asturiana quede bloqueada. «El otro día leía que León sí tendrá su Ronda Noroeste. ¿Por qué allí sí y aquí no?», se preguntó.

Canteli cargó además contra el cambio de criterio del PSOE. «Antes de llegar yo a la Alcaldía defendían la Ronda Norte y ahora resulta que es un problema», criticó, en referencia a la oposición del Principado basada en el impacto ambiental sobre el Naranco.

Sentido común

Entre los grupos municipales, el PSOE celebró el anuncio del Principado. Su portavoz, Carlos Fernández Llaneza, calificó la decisión como «una victoria del sentido común» y defendió que la Ronda Norte era «un proyecto del pasado» que amenazaba con abrir «una cicatriz de hormigón» entre la ciudad y el Naranco. Los socialistas reivindican alternativas como el desdoblamiento de Nicolás Soria, la mejora de Ernesto Winter, el vial de La Pixarra y una apuesta por el transporte público.

También IU-Convocatoria por Oviedo recibió con satisfacción el descarte. Su portavoz, Gaspar Llamazares, habló de «carpetazo» a un proyecto que considera «un disparate urbanístico, económico y ambiental» y volvió a defender la vía rápida de La Pixarra como alternativa «más viable y sostenible».

En el lado opuesto, Vox cargó duramente contra el Gobierno autonómico. La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, calificó de «nefasto» el rechazo y aseguró que la Ronda Norte sigue siendo una infraestructura «urgente y necesaria» para garantizar la movilidad y el desarrollo futuro de Oviedo.

Más escueta fue la reacción de la plataforma vecinal y ecologista ¡Hay alternativas!, que celebró las palabras de Calvo como el descarte definitivo de un proyecto que considera «altamente lesivo» para el Naranco. El colectivo entiende que la decisión valida años de movilización social y reclama ahora al Ayuntamiento que centre esfuerzos en soluciones alternativas.

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La batalla política, sin embargo, dista de haber terminado. Mientras el Principado da por cerrada la carpeta, el Ayuntamiento mantiene vivo un proyecto que sigue considerando irrenunciable. Dos visiones opuestas sobre cómo debe crecer Oviedo y resolver sus problemas de tráfico vuelven a chocar con el Naranco de fondo.