Carlos Paniceres reorganiza la estructura de la Cámara de Comercio tras la marcha de Antonio Virgili al Real Oviedo

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, acaba de reorganizar la estructura de la entidad ante la salida de Antonio Virgili, que durante los últimos meses ha sido coordinador general. Se incorporará al Real Oviedo para, previsiblemente, asumir el liderazgo en el área de comunicación, aunque con funciones y representatividad en otros ámbitos. Una situación que obliga a realizar cambios ganando peso Fernando Villabella. El secretario general asumirá las funciones de coordinación general.

También suma funciones Nacho Iglesias, responsable de Desarrollo Empresarial de la Cámara. Se hará cargo de las relaciones institucionales y relaciones con las empresas. Este representante cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, donde ha gestionado diversos programas y desempeñado labores de coordinación. Asimismo, fue director general de Empresas, Pymes y Emprendimiento del Principado, responsabilidad que dejó por motivos de salud antes de reincorporarse nuevamente a la Cámara de Comercio de Oviedo.

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Paniceres aprovechó la ocasión para poner en valor el crecimiento y la relevancia adquiridos por las relaciones institucionales, los convenios con ayuntamientos, consejerías y antenas camerales, así como por el incremento de la actividad vinculada a las empresas y al Club Cámara. De igual forma, tuvo palabras de agradecimiento para el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez. A través de una nota de prensa puso en valor la disposición y la flexibilidad mostradas durante este proceso permitiendo alcanzar una "transición acordada y ordenada".