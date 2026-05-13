Cyasa MG, una gama para todas las necesidades

Cyasa MG llega a La Vega con "soluciones reales" para sus clientes, sea cual sea su perfil de usuario. Por ello, el concesionario cuenta con una gama que cubre todas las tecnologías actuales.

CUESTIONARIO ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria? ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas? ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este? ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…? ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?

Estas son las respuestas al cuestionario:

1. El objetivo es ofrecer soluciones reales para cualquier perfil de usuario, por lo que contamos con una gama que cubre todas las tecnologías actuales: desde motores de combustión eficiente e híbridos autorrecargables, hasta opciones híbridas enchufables y 100% eléctricas.

2. Más allá de la visibilidad, nuestra meta es generar un tráfico de calidad que se traduzca en operaciones comerciales directas, aprovechando que el cliente puede comparar y decidir con todo nuestro equipo de expertos a su disposición.

3. El contacto presencial permite realizar un asesoramiento integral que el canal digital no puede igualar. Nos permite escuchar al cliente, entender sus hábitos de conducción y acompañarle en todo el proceso, resolviendo dudas técnicas y financieras al momento.

4. El segmento SUV seguirá liderando la demanda, con el MG ZS HEV+ como principal referente. Es un modelo que está funcionando excepcionalmente bien gracias a sus 195CV y las ventajas de la etiqueta ECO.

5. Incluimos descuentos directos en toda la gama y condiciones de financiación preferenciales. Todo con el objetivo de facilitar el acceso a la movilidad de vanguardia con ventajas competitivas que difícilmente se repetirán fuera de este marco, especialmente en unidades de stock seleccionado.