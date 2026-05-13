Edgar Fernández muestra en Oviedo el día a día de las mujeres beninesas

Benín se asoma a Oviedo a través del objetivo de Edgar Fernández. El fotógrafo noreñense inaugura en el Centro Social Buenavista la exposición “Beninesas”, una muestra que retrata la vida cotidiana de las mujeres en este país africano y pone el foco en su papel esencial dentro de la familia y la comunidad. “Es sorprendente ver que, aunque son un pilar fundamental en la gran mayoría de ámbitos de su sociedad, deben luchar cada día por defender sus derechos”, asegura Fernández.

La exposición forma parte de los actos organizados con motivo del 25 aniversario de la fundación Solidaridad con Benín. La muestra reúne 24 fotografías en color, de 50 por 77 centímetros, tomadas durante tres viajes realizados por Fernández en 2018, 2021 y 2023 junto a la entidad. Las imágenes proponen un recorrido por distintas etapas vitales y muestran escenas de la vida cotidiana que permiten acercarse a una realidad muy alejada de la europea. “Intentamos mostrar acciones de su día a día que en Europa no son comunes. La labor doméstica en estos países es muy sacrificada”, comenta el autor.

Una mujer con su hijo en el interior de su casa. / E. F. Canteli

En las fotografías aparecen mujeres realizando tareas domésticas, trabajando en el campo o recogiendo algodón para ayudar a sus maridos. También hay imágenes de niñas aprendiendo oficios, intentando reflejar todas las etapas vitales. La muestra podrá visitarse del 15 de mayo al 7 de junio en el Centro Social Buenavista, durante el horario habitual de apertura del centro.

“Oviedo siempre ha apoyado nuestros proyectos. Esta exposición es una forma de devolver a la ciudad todo lo que nos ha dado durante estos años y, al mismo tiempo, de acercar a la sociedad ovetense la realidad de Benín. También queremos mostrar que la cooperación y la ayuda al desarrollo siguen siendo necesarias para mejorar la vida de muchas comunidades”, explica Fernández, muy agradecido por la oportunidad.

Dos niñas en una recogida de algodón. / E. F. Canteli

Más allá del flash

Edgar Fernández, además de fotógrafo, colabora desde hace años con Solidaridad con Benín, una fundación que trabaja no solo para visibilizar en Europa la realidad social del país africano, sino también para impulsar sobre el terreno proyectos de cooperación que contribuyan a mejorar la vida de sus habitantes. Entre sus iniciativas anuales figuran actuaciones como la construcción de pozos, escuelas y otras infraestructuras básicas, con el objetivo de favorecer el acceso al agua, la educación y nuevas oportunidades de desarrollo en las comunidades beninesas.

Uno de sus proyectos más significativos es su programa de becas escolares para mujeres, una iniciativa pensada para combatir la elevada tasa de abandono escolar femenino en el país. Muchas niñas dejan los estudios al llegar a la adolescencia, en torno a los 16 años, porque se convierten en madres o porque asumen tareas domésticas y familiares que las apartan del aula.

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Edgar Fernández haciendo una foco desde un barco. / LNE

La fundación selecciona a jóvenes procedentes de familias humildes y les costea tanto los estudios como la manutención, de manera que la familia no tenga que asumir ese gasto y ellas puedan continuar su formación. Actualmente cuentan con cuatro becadas y, cuando estas terminan sus estudios, la entidad selecciona a otras cuatro para dar continuidad al programa. “La educación de los niños es la base del futuro del país”, concluye Fernández.