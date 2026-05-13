Toda la gama Kia te espera en Asturconsa
El nuevo Sportage y el nuevo Stonic serán dos de los reclamos de la casa, además de los modelos eléctricos de la marca
L. L.
CUESTIONARIO
- ¿Qué novedades podrán encontrar en su concesionario en esta edición de la feria?
- ¿Qué expectativas tienen respecto a la participación en este evento en términos de ventas y visibilidad de marcas?
- ¿Qué importancia tiene para ustedes el contacto directo con los clientes en un evento como este?
- ¿Qué tipo de vehículos consideran que tendrán mayor demanda durante la feria (eléctricos, híbridos, SUV, compactos…?
- ¿Qué promociones o condiciones especiales ofrecerán de manera exclusiva durante esta cita?
1. Además del Nuevo Sportage y el Nuevo Stonic, tendremos expuestos los nuevos vehículos eléctricos de la Marca, el EV5 (SUV del segmento C), el PV5 (vehículo comercial y de pasajeros) y el nuevo EV2, nuestra novedad en el segmento B-SUV.
2. Las expectativas son máximas. Nuestro objetivo es superar el volumen de ventas del año anterior y dar visibilidad a los nuevos modelos.
3. En nuestro caso, afrontamos esta Feria con mucha ilusión y mucha ambición. Tenemos la suerte de representar a Kia, una marca que desde hace ya mucho tiempo apostó por la electrificación, con la última tecnología, pero sin descuidar a los clientes más tradicionales que siguen prefiriendo opciones de combustión.
4. Por supuesto los SUV, con mayor o menor grado de electrificación, pero con un peso muy alto en sus versiones híbridas y cada vez más 100% eléctricos. Por suerte para nosotros, Kia dispone de la mayor variedad de esas opciones en su gama, así como los tradicionales vehículos de combustión, microhíbridos e híbridos enchufables.
5. Pondremos a disposición de los clientes unidades limitadas en liquidación de stock de varias gamas, con descuentos adicionales, así como condiciones especiales de financiación. También dispondremos de una campaña especial de renting (tanto a empresas como a particulares) con cuotas muy potentes en varias gamas.
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