Granell y García Martín, una novela detrás de los cuadros: viajes, ficciones, placer estético y miradas creativas en su encuentro con los Amigos del Bellas Artes

–¿Qué cuadro del museo te llevarías a casa?

–Ninguno

La contestación de José Luis García Martín a la pregunta de Martín Caicoya, en representación de los Amigos del Museo de Bellas Artes, dejó caer ayer una de las certezas posibles en el diálogo entre el poeta y el artista Federico Granell que acogió la institución museística. García Martín cree en el museo público como museo de todos y, llegado el caso, preferiría que su biblioteca fuera pública, no tenerla en su casa, mal atendida, si no cuidada por bibliotecarios y donde pudiera localizar perfectamente los libros.

Más allá de esta defensa del museo de todos, Granell y García Martín hilaron una charla, en el ciclo diálogos sobre arte organizado por los Amigos del Museo, en la que fueron de los cuadernos de viaje del pintor a los poemas del escritor, transitando por la Bienal de Venecia o los cuadros del Bellas Artes.

Federico Granell incidió en su pasión viajera y su necesidad de visitar museos y determinados pintores allá donde va, como Caravaggio, "siempre que puedo voy a presentarle mis respetos". La contemplación de las obras de arte, confesó, le provoca momentos muy especiales: "Eché alguna lagrimita viendo cuadros de Lucien Freud, el summum de la pintura es emocionarse con la pintura", resumió.

Y si Granell conecta el viaje con el arte y con las canciones como suele hacer en sus cuadernos, con acuarelas que acostumbra a publicar en redes, García Martín confesó que la pintura le inspira novelas. "Pienso en la novela que tiene detrás cada cuadro", relató. Y narró lo que podría ser el inicio de una, basándose en el retrato de Fernando VII y María Cristina de Luis de la Cruz y Ríos, un lienzo que se conserva en el Bellas Artes de Asturias y que procede de la Junta de Incautación. "Yo me fijo en que retrata al rey vestido de burgués, con una llave colgando ¿qué abriría? Parece muy elegante, no tan avieso como ha pasado a la historia. Y aparece con su última mujer, María Cristina, que lleva un peinado y un sombrero especiales para llegar a la altura de él. Esta mujer que llegó aquí como la ejecutiva de una gran empresa, tiene una hija y se dedica a sus negocios... Yo aquí veo un culebrón, pero además me pregunto dónde incautaron un cuadro oficial de un rey de España y cómo llegó aquí".

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La fabulación de García Martín dio pie a hablar de los "trampantojos" que Granell expone en las redes, sus acuarelas de viaje al lado de los espacios reales retratados. "Me gustan mucho, lo he visto en las redes sociales y son imágenes sorprendentes", alabó el poeta. Y coincidió con Granell, en ese punto, en que la tecnología que permite fotografiar y difundir esas imágenes no es necesariamente mala. "Ese pensamiento de que el móvil es una lata, de que las pantallas, de que los niños no saben hablar... Son tonterías. El móvil es un prodigio, hace cosas asombrosas y yo no me acostumbro al milagro. Soy muy de mirar y aunque no soy fotógrafo con el móvil colecciono las miradas". Federico Granell admitió que sí, que el móvil es un juego y puede sacar lo mejor de cada uno. Artista y poeta se encontraron, finalmente, en unos versos del segundo: "El arte es atención y extrañamiento, / contemplar lo que borra la costumbre / como si nunca lo hubieras visto antes".