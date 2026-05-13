Humanizar los hospitales, la reivindicación de las familias de los niños ingresados
Las asociaciones de menores hospitalizados reclaman «construir entornos más amables» durante la celebración del día dedicado a los menores que permanecen en centros hospitalarios
Jorge Novo
«Una atención que contemple no solo la enfermedad, sino también la calidad de vida, la estabilidad emocional y el futuro de cada niño y niña». Esa fue la reivindicación que las asociaciones asturianas de niños hospitalizados lanzaron ayer con motivo del Día de la Infancia Hospitalizada. El acto tuvo lugar en el HUCA, en la puerta del área de Pediatría, y contó con la participación de Cruz Roja, personal del hospital y asociaciones como Galbán, Clowntigo y Narices Azules.
La Asociación de Familias de Niños y Niñas con Cáncer del Principado de Asturias (Galbán) puso voz al manifiesto en el que las entidades participantes reafirmaron su compromiso con la infancia hospitalizada y con sus familias y que concluyó con un mensaje: humanizar los hospitales para que los menores puedan «jugar, compartir tiempo con otros menores o mantener espacios de ocio y entornos más amables durante su estancia hospitalaria».
Evelyn Iglesias, trabajadora social de Galbán, destacó los avances logrados en el cuidado integral de los niños hospitalizados, entre los que se encuentran la gratuidad del servicio de televisión para los pacientes del área de Oncología infantil y que un acompañante por cada paciente pueda acceder a un menú sin coste alguno.
En el acto participaron también miembros del equipo de Aulas Hospitalarias del HUCA, un programa que permite a los niños recibir clases de refuerzo académico a todos los niveles, desde Infantil y Primaria a Bachillerato. El servicio está disponible tanto para pacientes ingresados como para aquellos que ya hayan salido del hospital, con el objetivo de ayudar a los menores a recuperar los conocimientos perdidos durante la estancia hospitalaria y adaptarse de nuevo al ritmo escolar.
En el acto del año pasado las demandas de las familias y asociaciones giraron en torno a los cuidados paliativos pediátricos. En concreto, señalaron la «insuficiencia» de los recursos destinados a estos servicios y exigieron «una atención integral a los menores y adolescentes, sin límite horario, en apoyo a aquellas familias que deciden que los cuidados se desarrollen en casa». Las reivindicaciones de los firmantes de aquel manifiesto fueron escuchadas por las autoridades y, efectivamente, este año se ha implantado una atención de 24 horas de cuidados paliativos para garantizar la cobertura de aquellos pacientes que los reciban desde sus casas.
Esas mismas asociaciones alzaron de nuevo la voz este miércoles en favor de los niños hospitalizados y sus familias con el objetivo de que sus palabras vuelvan a materializarse en medidas reales.
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