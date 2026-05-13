IU reclama al Ayuntamiento de Oviedo más igualdad en la propuesta de Honores

IU-Convocatoria por Oviedo reclamó este miércoles al equipo de gobierno que reabra la propuesta municipal de Honores y Distinciones, al considerar que el planteamiento presentado supone una "oportunidad perdida" para construir un reconocimiento institucional "más plural, representativo y consensuado". La formación sostiene que una iniciativa de este alcance debería haberse trabajado previamente con los grupos municipales y con otros ámbitos ciudadanos.

El grupo municipal critica, en especial, el desequilibrio de género de la propuesta, en la que, según denuncia, únicamente figura una mujer entre las personas distinguidas. IU-Convocatoria por Oviedo considera que esta situación resulta "difícilmente justificable en 2026" y contraria al espíritu de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

La formación vincula además esta polémica con la aplicación real del Plan de Igualdad Municipal. A su juicio, no basta con que el documento esté registrado o aprobado formalmente, sino que debe aplicarse de manera efectiva para evitar propuestas institucionales que, según el grupo, no reflejan adecuadamente la pluralidad social de Oviedo.

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El portavoz municipal, Gaspar Llamazares, subrayó que IU no cuestiona los méritos de las personas propuestas, pero sí el procedimiento y el resultado. "Los honores y distinciones del Ayuntamiento deben servir para representar al conjunto de la sociedad ovetense y no pueden construirse desde una visión parcial o sesgada", afirmó. Llamazares añadió que una propuesta de estas características debe aspirar al "máximo consenso", a la pluralidad social y al equilibrio entre hombres y mujeres.