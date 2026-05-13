Javier Sáenz de Jubera, nuevo miembro de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031: «Asturias tiene todo para ser un hub cultural en España y en Europa»

La actividad de Javier Sáenz de Jubera (Mieres, 1957) es frenética. El expresidente de TotalEnergies Electricidad y Gas en España acaba de ser nombrado responsable de Relaciones Institucionales y Patrocinios de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 . Una labor que compatibiliza con la presidenta de la Asociación para el Progreso de la Dirección en Asturias (APD), una prestigiosa entidad que aglutina a las principales compañías asentadas en Asturias y a directivos de más de 3.000 empresas en toda España.

Suena su teléfono, mira la pantalla y es el Alcalde.

Me dijo que pasase por el Ayuntamiento y tomásemos un café. Acepté y me comentó que quiere que la iniciativa privada apoye el proyecto y que yo fuese una especie de embajador para atraer fondos. En el dossier de la candidatura que se presentó a la primera fase se detallaba que un 7% del porcentaje del presupuesto provendría de la iniciativa privada. La idea es superar significativamente esta cifra y que el jurado, entre otras virtudes de la candidatura, vea que el proyecto tiene apoyo de la iniciativa privada.

Oviedo ya cuenta con un amplio respaldo de las administraciones públicas.

Es algo muy bueno. Este no sólo es un proyecto de Oviedo, también es de Asturias. En el dossier se habla de las actividades culturales que se llevan a cabo en la capital asturiana y, además, de los estrenos teatrales que hay en el Palacio Valdés; se habla del Niemeyer, Laboral Centro de Arte,...

Su papel a partir de ahora será recorrer cada una de las empresas asentadas en Asturias para captar su atención y apoyo.

Les explicaremos la bondad proyecto para que se sumen. Vamos a intentar llegar a acuerdos plurianuales que engloben desde 2027 a 2031 y explicarles las ventajas fiscales y de imagen que puede tener si se suman al proyecto. Ahora mismo, estamos detallando cómo cada una puede aportar dependiendo de su tamaño. Queremos llegar a todas. Desde aquellas grandes como pueden ser grandes bancos y grandes compañías energéticas hasta un pequeño local comercial como los bares, los restaurantes, hoteles, tiendas,... Nuestra idea es intentar que la mayor parte de personas se sienta parte de este proyecto. Si estamos todos, saldrá adelante.

Los plazos son ajustados. En octubre tiene que estar listo el dossier.

Además, está por el medio el verano pero vamos a intentar conseguirlo. Estamos con los borradores de los convenios y antes de empezar visitaré las Federación Asturiana de Empresarios (Fade)y las cámaras de comercio. Me quiero apoyar en ellos para explicarles la idea y escuchar sus sugerencias. Después, quiero presentar estas propuestas al equipo de la candidatura para ir a las empresas. Mi objetivo al principio es convencer a cuatro o cinco grandes empresas e ir anunciándolo. Que sea una foto de entrada para ir a otras empresas.

Hablaba antes de ventajas fiscales. ¿Cuáles pueden ser?

En el mejor de los casos puede llegar a que solo el 10% del coste sea para la empresa y el resto se puede desgravar.

¿Qué es para usted la ‘amabilidá’?

Es algo que, desafortunadamente, la estamos perdiendo. No sé si es culpa de la vida que llevamos, de los teléfonos móviles que provocan que cada vez hablemos menos. Cada vez escribimos más y, a veces, somos muy telegráficos produciendo malos entendidos. Es mucho más difícil discutir cara a cara con una persona que a través de Whatsapp. La ‘amabilida’ la tenemos que recuperar entre todos en el mundo occidental.

¿Los asturianos tenemos en nuestra genética la ‘amabilidá’?

Sí. Cuanto estaba en el mundo de la energía e íbamos a venderla a alguna industria de fuera de la región, sentía que a los asturianos se nos considera personas amables, simpáticas y acogedoras.

Sin embargo, la sociedad cada vez está más crispada.

Veníamos de una época de la Transición donde todo el mundo, viniera de donde viniera, estaba haciendo esfuerzos para sacar el país adelante y yo creo que el problema es ahora porque esa fase ya la hemos superado. Hoy en día todo tiene que ser blanco o negro; si uno intenta poner matices, es de la parte contraria. Tampoco los líderes contrarios ayudan.

La cultura puede darle la vuelta al mundo.

Por supuesto. La cultura es algo es algo que no necesitamos para comer ni para trabajar pero sin ella no seríamos personas sino animales.

Y en Asturias podemos presumir de tener una gran programación cultural.

Hace unos días en Gijón, con mi gorra de persona que viene del mundo de persona que proviene del mundo de la energía, hablaba que debemos potenciar Asturias como hub energético. También tiene todo para ser un hub cultural en España y en Europa. Tenemos toda la tradición operística, las zarzuelas, los ciclos del Auditorio, las jornadas de piano, el teatro del Palacio Valdés y el Jovellanos, el museo de Bellas Artes, el Arqueológico, el archivo diocesano, toda la actividad cultural de los centros sociales,... Tenemos tantas cosas en toda la región. Todo eso hay que ponerlo encima de la mesa y refozarlo porque vamos a conseguir ser Capital Europea de la Cultura.

De toda esta retahíla de actividades culturales, ¿cuál es su favorita?

Llegué a la música clásica por mi hijo. En el colegio, cuando tenía doce años, tenía un profesor que les hacía ver conciertos de música clásica. Se aficionó y yo empecé ir a conciertos. De aquella, no tenía ningún disco de música clásica; hoy, tengo cuatrocientos. Soy un forofo y vivir en Oviedo es una auténtica ventaja. La zarzuela me gusto mucho, pero conseguir aquí entradas no es fácil. Por las semanas tenía una vida muy complicada.

La palabra melómano le define.

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Soy de todo menos del rap. Sin embargo, soy melómano de Rosalía. Me parece un lujo. Ya me gustaría ir a verla a un concierto. n