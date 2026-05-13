El jurado del premio "Princesa de Asturias" de Investigación, sobre la tecnología de secuenciación genómica de última generación: "Es como un telescopio que te permite leer el código genético con más precisión”

Los miembros del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica dieron cuenta, tras la lectura del fallo, de la importancia y la trascendencia de la contribución científica de David Kienerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer. El biólogo y genetista Ginés Morata destacó la “enorme utilidad” y el “impacto tremendo” de las tecnologías que han desarrollado, “tanto en ciencia básica como en medicina personalizada”. El paleoantropólogo y director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, Juan Luis Arsuaga, explicó que, con su equipo de investigación, ha recurrido a menudo a estas técnicas para “la paleogenómica, en el estudio del ADN antiguo de los fósiles”. “Ha supuesto un avance grandísimo; es lo que ha permitido que tengamos genomas completos de neandertales”, indicó, y añadió que “sin esta técnica hubiera sido prácticamente imposible”. Descifrar el genoma de los fósiles es muy complicado, explicó, dado que “está súper degradado; era dificilísimo y requería muchísimo esfuerzo, muchos medios y mucho presupuesto”. “Esto ha facilitado muchísimo el avance en el conocimiento de la evolución humana”, reconoció.

Alberto Aparici, doctor en Física y divulgador científico, fue particularmente didáctico al hablar del premio. “Yo lo comparo con la invención del telescopio. Sin el telescopio solo puedes hacer astronomía con los ojos. Con el telescopio, de repente, puedes hacer astronomía mucho mejor; pues esto es igual, pero con la genética: tienes una especie de telescopio que te permite llegar mucho antes y con más precisión a leer el código genético”, expuso. “Galileo, cuando inventó el telescopio, no pensaba en que hubiera galaxias, pero alguien descubrió las galaxias después de eso. De la misma manera, esta tecnología abre nuevos campos”, agregó.

El funcionamiento de esta tecnología está “automatizado” y, tal como lo cuenta Aparici, parece sencillo: los aparatos descifran el ADN a “trocitos” y luego, uniéndolos todos, obtienen el genoma completo, que, añade, “puede ser tan largo como 3.000 millones de letras: 3.000 millones de letras son las letras que hay en la Wikipedia en castellano”. Eso facilitó el desarrollo de las vacunas para el covid en tan poco tiempo, también para estudios de poblaciones de animales.

Erika Pastrana, vicepresidenta de las revistas “Nature”, comentó que las tecnologías de secuenciación experimentaron un acelerón a partir de 2005. Es entonces cuando se empieza a hablar de “una nueva generación” de herramientas que han convertido ese procedimiento en "algo cotidiano, accesible, que podemos aplicar a muchísimos campos”. Puso como ejemplo el diagnóstico del cáncer, la identificación de virus, como el del covid o el hantavirus. “En cuanto se aísla el virus, gracias a estas tecnologías, es muy rápido identificar el genoma”, y eso “abre unas posibilidades enormes a científicos, a médicos, a la comunidad científica”.

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Por su parte, María Vallet, directora del departamento de Química Inorgánica y Bioinorgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, reconoció el mérito de un grupo de científicos que, con su trabajo, ha conseguido “un método de secuenciación barato, rápido y eficaz” y que ha “democratizado” el acceso a estas técnicas de secuenciación genómica, con implicaciones muy evidentes en el ámbito de la medicina, donde permite el desarrollo de tratamientos muy precisos y personalizados que antes tardaban meses y costaban miles o millones de dólares. “Yo creo que esto es magnífico”, manifestó, y además añadió que “la potencialidad que tiene es enorme”.